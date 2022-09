Ηρακλής: Ενίσχυση και με Γκάθραϊτ, Τσορμπατζόγλου

Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Ηρακλής ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος της Α2 Ανδρών.

Μετά τους Μιχάλη Λιάπη, Δημήτρη Χαριτόπουλο και Φώτη Γεωργάκη, ακολούθησαν και οι Τζαμάλ Γκάθραϊτ, Γιάννης Τζορμπατζόγλου.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Ανακοινώνουμε την ένταξη στην Ομάδα μας του Αμερικανού γκαρντ Tyre Jamaal Gathright για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο αθλητής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις ερχόμενες ημέρες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ομάδας.

Ο Τάιρ Γκάθραιτ γεννήθηκε το 1996, είναι ύψους 1.94 και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ, κυρίως ως shooting guard. Φοίτησε στο Κολέγιο Saint Augustine και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Σουηδία με τη Νόρκεπινγκ όπου είχε προ τριετίας 14.7 πόντους μέσο όρο σε 33 αγώνες. Συνέχισε στη Ράντερς από τη Δανία πρόπερσι, όπου είχε 14.1 πόντους σε 21 αγώνες, ενώ πέρσι ήταν στη Σάντμποργκ, επίσης στη Δανία, με 17.1 πόντους σε 28 αγώνες, με 35% στο τρίποντο, ενώ μαζί της κατέκτησε το Κύπελλο της χώρας κερδίζοντας στον τελικό την πιο ισχυρή ομάδα της χώρας, τους Μπάκεν Μπέαρς.

Welcome Tyre, all the best!

Tο τμήμα Μπάσκετ του Ηρακλή ανακοινώνει την ένταξη στην Ομάδα μας του Γιάννη Τσορμπατζόγλου (22, 1,93). Ο ικανός γκαρντ θα φορέσει την «κυανόλευκη» φανέλα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Γιάννη, καλώς ήλθες στον Ηρακλή!

Ο Γιάννης Τσορμπατζόγλου γεννήθηκε το 2000, είναι ύψους 1.93 και ξεκίνησε από την παιδική ομάδα του Ολυμπιακού, κατόπιν συνέχισε στην Ένωση Ιλίου, ενώ το 2019 πήγε στην Ολλανδική Ντεν Χέλντερ. Επέστρεψε το 2020 για τη Δάφνη Δαφνίου, όπου αγωνίστηκε στην Α2 και ήταν από τους κορυφαίους σκόρερ της κατηγορίας.

Καλή δύναμη και υγεία, Γιάννη, θα είμαστε δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς!».