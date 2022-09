O Κόπονεν κρέμασε φανέλα και παπούτσια και είπε «αντίο» στο μπάσκετ (pic)

Ο 34χρονος διεθνής Φινλανδός γκαρντ έπαιξε την Τρίτη το τελευταίο του παιχνίδι, καθώς μετά την ήττα-αποκλεισμό από την Ισπανία στο Eurobasket, έκανε μια ανάρτηση αποχαιρετώντας το μπάσκετ.

«Σε ευχαριστώ μπάσκετ! Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τα πάντα που μου έδωσε αυτό το άθλημα» έγραψε ο Κόπονεν, ο οποίος αγωνιζόταν στα ευρωπαϊκά γήπεδα από το 2004.

Μεταξύ άλλων έπαιξε σε Μπαρτσελόνα (2016-18) και Μπάγερν Μονάχου (2018-2020), ενώ έκλεισε την καριέρα του συλλογικά στην ομάδα της Ελσίνκι (Seagulls).

Thank u basketball❤️ Forever grateful for everything this game gave me pic.twitter.com/xQpcmHOQIj