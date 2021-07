Τζένιφερ Λόπεζ: Το κορίτσι από το Μπρονξ που κατέκτησε την κορυφή (pics & vids)

Αποτελεί μία από τις πιο πετυχημένες και παράλληλα πασίγνωστες γυναίκες στον κόσμο, με την προσωπική της ζωή έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τα ΜΜΕ. Ο λόγος φυσικά για την Αμερικανίδα ηθοποιό, τραγουδίστρια και χορεύτρια Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1969 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Ήταν το δεύτερο παιδί του Ντέιβιντ Λόπεζ και της Γουαδαλούπε Ροντρίγκεζ . Είχε ακόμα δύο αδερφές την Λέσλι και την Λίντα. Ο πατέρας της εργαζόταν ως τεχνικός υπολογιστών, ενώ η μητέρα της ήταν καθαρίστρια σπιτιών.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Τα παιδικά της χρόνια ήταν φτωχικά και συνάμα δύσκολα, καθώς ζούσε με την οικογένεια της σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα. Από μικρή ηλικία είχε κολλήσει και το μικρόβιο της ηθοποιίας, ενώ στην τελευταία τάξη του σχολείου ερωτεύτηκε το επάγγελμα του ηθοποιού, καθώς είχε αναλάβει ρόλο σε μια low budget ταινία.

Η αγάπη της για τον χορό

Σε ηλικία μόλις 5 ετών ξεκίνησε να κάνει μαθήματα χορού και τραγουδιού. Αυτό είχε σαν συνέπεια να κερδίσει υποτροφία για μια ανώτερη ακαδημία χορού στο Μανχάταν.

Πάραυτα η μητέρα της, ουδέποτε είχε συμβιβαστεί με την ιδέα της καλλιτεχνικής της καριέρας, για αυτό και προσπάθησε να την αποτρέψει με διάφορους τρόπους. Ένας εξ αυτών ήταν να της κόψει το χαρτζιλίκι.

Ωστόσο η ίδια αποφασισμένη να πετύχει τα όνειρά της εγκατέλειψε το σπίτι όπου και έμενε με τους γονείς της και προκειμένου να καλύψει τα έξοδα της έπιασε δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο.

Το ξεκίνημα της καριέρας της

Για ενάμιση χρόνο η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία έγινε γνωστό με το ψευδώνυμο Τζέι Λο συμμετείχε σε αρκετές οντισιόν. Όλα αυτά μέχρι την στιγμή, που δέχτηκε μια πρόσκληση για να συμμετάσχει σε μια μουσικοχορευτική τουρνέ στην Ιαπωνία.

Νωρίτερα, η ίδια είχε αποτύχει σε μια οντισιόν, που είχε γίνει για το σόου «In Living Color», για τον ρόλο ενός ιπτάμενου κοριτσιού. Στο ίδιο αυτό διάστημα, η Λόπεζ είχε εμφανιστεί σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις. Όπως ήταν η ροκ όπερα «Jesus Christ Superstar» και άλλες.

Μετά την επιστροφή της από την Ιαπωνία, η ίδια προσκλήθηκε να περάσει ξανά από ακρόαση, για το σόου «In Living Color». Οι εντυπώσεις αυτή τη φορά ήταν θετικές, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα η ίδια να γίνει δεκτή.

Η είσοδος της στο Χόλιγουντ

Η Λόπεζ θα συμμετάσχει στην τηλεοπτική σειρά «South Central» του καναλιού FOX, όπου και υποδύεται τη Λούσυ. Παρά το γεγονός ότι η σειρά, δεν είχε την αναμενομένη επιτυχία, με συνέπεια να κοπεί εν τούτοις η ίδια είχε καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις των ανθρώπων του καναλιού.

Αυτό είχε σαν συνέπεια να κερδίσει τις εντυπώσεις των ανθρώπων του καναλιού, οι οποίοι της έδωσαν τον ρόλο της Μελίντα Λόπεζ στο «Second Chances» αρχικά και αργότερα στο «Hotel Malibu». Το 1995 θα κάνει το μεγάλο άλμα για τον κινηματογράφο και το Χόλιγουντ, καθώς θα συμμετάσχει στην ταινία «Money Train» στο πλευρό των Γουέσλει Σνάιπς και Γούντι Χάρελσον.

Ακολούθησε η συνεργασία της με τους Ρόμπιν Γουίλιαμς και Τζακ Νίκολσον. Την ίδια χρονιά, ο κινηματογραφικός παραγωγός Γκρέγκορι Νάβα, θα της δώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στην ταινία «My Family, Mi Familia».

Η «Selena» που άλλαξε τη ζωή της για πάντα

Το 1997 έρχεται η ώρα για την απαρχή, της πετυχημένης πορείας της στο Χόλιγουντ, με την συμμετοχή της στην ταινία «Selena». Στην εν λόγω ταινία η Τζένιφερ Λόπεζ ενσαρκώνει την αδικοχαμένη ντίβα Σελίνα Κιντανίγια Πέρεζ, σ΄ένα μεγαλειώδες βιογραφικό αφιέρωμα για την Τεχάνο. Ο ρόλος αυτός, εκτός από μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού στην κατηγορία Μουσική ή Κωμική ταινία, την έκανε ταυτόχρονα και διάσημη…

Η καθιέρωσή της στο Χόλιγουντ

Το 1998 η Λόπεζ θα συμμετάσχει στην ταινία «Out Of Sight», στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο ρόλος αυτός την ανακήρυξε ως την πιο ακριβοπληρωμένη Λατίνα ηθοποιό στην ιστορία του Χόλιγουντ, καθώς η αμοιβή της ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Πριν από την ταινία αυτή, η Τζέι Λο είχε συνεργαστεί με τον Όλιβερ Στόουν «U Turn», με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα στο «Jack», με συμπρωταγωνιστή τον Ρόμπιν Γουίλιαμς και στο «Ανακόντα» με τους Γιόν Βόιντ, Έρικ Στόλτζ και Άις Κιούμπ. Μετά την συμμετοχή της στο «Out Of Sight» και στα χρόνια που ακολούθησαν η ίδια είχε πολλές επιτυχίες στον κινηματογράφο, αλλά και σημαντικές συνεργασίες.

Πιο χαρακτηριστικές ήταν αυτή με την Τζέιν Φόντα στην ταινία «Monster-in-Law», αλλά και με την Κάμερον Ντίαζ στο «What to Expect When You're Expecting» το 2012. Ένα χρόνο μετά πήρε μέρος στο θρίλερ «Πάρκερ», στο οποίο πρωταγωνιστούσε και ο Τζέισον Στέιθαμ. Το 2015 παίρνει μέρος στο ερωτικό θρίλερ «The Boy Next Door», το Box Office του οποίου ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια…

Η καριέρα της στο τραγούδι

Πέρα από τα τρία βραβεία που είχε κατακτήσει (ΑLMA Awards για την καλύτερη ηθοποιό το 1998, Lasting Image Award το 1998 και Lone Star Film & Television Award, το 1998), η επιτυχία της «Selena» είχε χτυπήσει ακόμα ένα αδύνατο σημείο Τζένιφερ Λόπεζ που δεν ήταν άλλο από το πάθος της για τον χορό και το τραγούδι.

Το 1999 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της σινγκλ με το τραγούδι «If You Had My Love». Μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, το τραγούδι της είχε γίνει πλατινένιο με πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις , ενώ μεταξύ άλλων είχε μπει και στις πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100.

Ακολούθησε στην συνέχεια το πρώτο της άλμπουμ «On the 6», στο οποίο περιλαμβανόταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της το «Waiting for Tonight». Πλέον τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους για την Τζένιφερ Λόπεζ , η οποία είναι πλέον μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες στον κόσμο , με τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες…

Η σεξουαλική παρενόχληση…

Τον Απρίλιο του 2018, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Harper’s Bazaar μίλησε για την σεξουαλική παρενόχληση, που είχε δεχτεί η ίδια. «Δεν έχω παρενοχληθεί με τον τρόπο που έχουν κάποιες άλλες γυναίκες» είχε αναφέρει σε ερώτηση που της είχε γίνει για το γυναικείο κίνημα Time’s Up.

Αναφερόμενη στην δική της ιστορία, η οποία είχε γίνει στην αρχή της καριέρας της την δεκαετία του ΄90 η Τζέι Λο είχε πει αρχικά «Με ρωτάς αν μου είπε ένας σκηνοθέτης να βγάλω την μπλούζα μου και να δείξω το στήθος μου; Ναι μου το είπε. Το έκανα; Οχι δεν το έκανα».

Σε συνέχεια των λεγομένων της, η ίδια έσπευσε να προσθέσει τα εξής:«Όταν μίλησα, ήμουν κατατρομοκρατημένη. Θυμάμαι την καρδιά μου να πάει να σπάσει. Σκεφτόμουν: ‘Τι έκανα; Αυτός ο άνθρωπος με έχει προσλάβει’. Ήταν μια από τις πρώτες μου ταινίες. Ήξερα όμως ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν ήταν σωστή. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί διαφορετικά για εμένα. Αλλά τελικά το Μπρονξ μέσα μου μίλησε: ‘Όχι, δεν θα γίνει αυτό’».

Τρεις αποτυχημένοι γάμοι …

Μπορεί η καριέρα της Τζένιφερ Λόπεζ να ήταν πλούσια, το ίδιο όμως ισχύει και για την προσωπική της ζωή. Το 1997 στα γυρίσματα της ταινίας «Blood and Wine» θα γνωριστεί με τον Οχάνι Νόα, τον οποίο και παντρεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1997, ωστόσο ύστερα από περίπου ένα χρόνο πήραν διαζύγιο.

Τον Σεπτέμβριο του 2001, θα παντρευτεί για δεύτερη φορά με τον Κρις Τζαντ. Όμως και αυτός ο γάμος είχε άδοξο τέλος, καθώς τον Ιούνιο του 2002 χώρισαν. Στην συνέχεια ακολούθησε η σχέση της με τον ηθοποιό Μπεν Άφλεκ, τον οποίο και αρραβωνιάστηκε τον Νοέμβριο του 2002. Ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2003 θα χωρίσουν.

Τον Ιανουάριο του 2004 η Λόπεζ , θα παντρευτεί για τρίτη φορά. Επόμενος σύζυγος της ήταν ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι, με τον οποίο και γνωριζόταν από το 1999. Μετά από τέσσερα χρόνια γάμου και αφού είχε προηγηθεί η γέννηση των δύο παιδιών τους Έμα Μάριμπελ και Μαξιμίλιαν Ντέιβιντ τον Φεβρουάριο του 2008 το ζευγάρι χώρισε. Από τον Οκτώβριο του 2011 και μέχρι τον Αύγουστο του 2016 η Λόπεζ είχε συνάψει σχέση με τον χορευτή Κάσπερ Σμαρτ.

Έπειτα από το τέλος αυτής, η γνωστή τραγουδίστρια, ηθοποιός και χορεύτρια ξεκίνησε να έχει σχέση από τον Φεβρουάριο του 2017, με τον πρώην παίκτη του μπέιζμπολ Άλεξ Ροντρίγκεζ τον οποίο αφού αρραβωνιάστηκε τον Μάρτιο του 2019 χώρισε τον Απρίλιο του 2021…

Φιλμογραφία

My Little Girl (1986)

Nurses on the Line: The Crash of Flight (1993)

In Living Color (1993, TV)

Second Chances (1993-1994, TV)

South Central (1994, TV)

Hotel Malibu (1994, TV)

My Family/Mi Familia (1995)

Money Train (1995)

Jack (1996)

Blood and Wine (1997)

Selena (1997)

Anaconda (1997)

U Turn (1997)

Antz (1998)

The Cell (2000)

The Wedding Planner (2001)

Angel Eyes (2001)

Enough (2002)

Enjoy (2002)

Maid in Manhattan (2002)

Gigli (2003)

Jersey Girl (2004)

Shall We Dance? (2004)

Monster-in-Law (2005)

An Unfinished Life (2005)

El Cantante (2006)

Bordertown (2007)

The Back-Up Plan (2010)

What to expect when you’re expecting (2012)

Εποχή των Παγετώνων 4: Ο χορός των ηπείρων (2012) [φωνή]

Parker (2013)

The Boy Next Door (2015)

Lila and Eve (2015)

Home (2015) [φωνή]

Δισκογραφία

Άλμπουμ

On the 6 (1999)

J.Lo (2001)

This Is Me… Then (2002)

Rebirth (2005)

Como Ama una Mujer (2007)

Brave (2007)

Love? (2011)

A.K.A. (2014)

Κομπιλέσιον Άλμπουμ

J to tha L–O! The Remixes (2002)

Dance Again… the Hits (2012)

Singles

If You Had My Love (1999)

No Me Ames (1999)

Waiting for Tonight (1999)

Feelin’ So Good (2000)

Let’s Get Loud (2000)

Love Don’t Cost a Thing (2001)

Play (2001)

Ain’t It Funny (2001)

I’m Real (2001)

I’m Real (Murder Remix) (2001)

Ain’t It Funny (Murder Remix) (2002)

Alive (2002)

I’m Gonna Be Alright (Trackmasters Remix) (2002)

Jenny from the Block (2002)

All I Have (2003)

I’m Glad (2003)

Baby I Love U (2003)

Get Right (2005)

Hold You Down (2005)

Que Hiciste (2007)

Me Haces Falta (2007)

Do it Well (2007)

Hold it, Don’t Drop it (2008)

On the Floor (2011)

I’m Into You (2011)

Papi (2011)

Dance Again (2012)

Goin’ In (2012)

Live It Up (2013)

Same Girl (2014)

Girls (2014)

I Luh Ya Papi (2014)

First Love (2014)

Booty (2014)

Feel The Light (2015)

Συναυλίες

Let’s Get Loud (2001)

Jennifer Lopez and Marc Anthony en Concierto (2007)

Live in Portugal (2007)

Live in Athens (2008)

Jennifer Lopez Live in Las Vegas (Residency Show) [2016]

Περιοδείες

Dance Again World Tour (2012)

Enrique & JLo Tour(ως τμήμα του αμερικανικού σκέλους του Dance Again Tour) (2012)

Βιντεογραφία

Feelin’ So Good

Jennifer Lopez: Let’s Get Loud

The Reel Me

Dance Again: An HBO show

Τηλεοπτικές συμμετοχές

In Living Color

Second Changes

South Central

Hotel Malibu

Will & Grace (season 6, season 7)

DanceLife

Jennifer Lopez Presents: Como Ama una Mujer

“Of Course”

American Idol (season 10, season 11, season 13, season 14, season 15)

Q’Viva! The Chosen

Shades Of Blue (2015-2016)