Βαλβέρδε: «Απίστευτο αυτό που έκανε ο Μεντιλίμπαρ, δεύτερη ομάδα μου ο Ολυμπιακός»

Πως θα μπορούσε να ξεχάσει τον Ολυμπιακό. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ρωτήθηκε για την σπουδαία πορεία των ερυθρόλευκων στη συνέντευξη Τύπου της Μπιλμπάο και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μεντιλίμπαρ, αλλά και την δεύτερή του ομάδα -μετά τους Βάσκους- τον Ολυμπιακό.

«Αξιοσημείωτο, απίστευτο. Ελάτε τώρα. Τι περιμένετε να σας πει ένας άνθρωπος που μετά την Μπιλμπάο, η δεύτερή του ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Χωρίς καμία υπερβολή. Είναι κάτι απίστευτο για τον σύλλογο αυτό που συνέβη με τον Μέντι στον πάγκο. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», αναφέρει ο Βαλβέρδε στο βίντεο.

