Οι σατανικές συμπτώσεις και τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στο πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Ιστορία

Μια μέρα σαν σήμερα, 27 Μαρτίου του 1977, έγινε στην Τενερίφη των Καναρίων Νήσων το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που έχει συμβεί ποτέ και μάλιστα στο έδαφος…

Οι συμπτώσεις και τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 583 ανθρώπους προκαλούν ανατριχίλα…

Έπειτα από καθυστέρηση πολλών ωρών, οι επιβάτες της πτήσης 1736 της Pan American επιτέλους άρχισαν να χαλαρώνουν, το αεροπλάνο τους ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Από καιρό προγραμμάτιζαν την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και δεν ήθελαν με τίποτα κάτι να τους χαλάσει το όνειρο. Όλοι τους είχαν αρχίσει να ανησυχούν, πολλοί να εκνευρίζονται κι άλλοι να αναζητούν την αιτία της καθυστέρησης, όμως το ναυλωμένο Boeing 747 θα τους οδηγούσε αργά ή γρήγορα στον προορισμό τους κι αυτό τους ηρεμούσε. Έτσι πίστευαν...

Το Τζάμπο Τζετ της Pan American κινούνταν αργά στον κεντρικό διάδρομο του αεροδρομίου όταν οι επιβάτες ξαφνικά ένιωσαν να κάνει μια απότομη στροφή προς τα αριστερά. Ο κυβερνήτης Βίκτορ Γκραμπς και ο συγκυβερνήτης Ρόμπερτ Μπραγκ προσπαθούσαν να φύγουν άμεσα από τον διάδρομο. Είχαν δει ξαφνικά ένα γιγαντιαίο αεροπλάνο, το Boeing 747 της KLM να κατευθύνεται με ταχύτητα προς το μέρος τους.

Στις 27 Μαρτίου του 1977, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα, το Pan Am 1736 και το KLM 4805 συγκρούστηκαν στον διάδρομο του αεροδρομίου Los Rodeos στα Κανάρια Νησιά. Σκοτώθηκαν 583 άνθρωποι, τραυματίστηκαν δεκάδες και χιλιάδες δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα το σοκ!

Η συντριβή ενός και μόνο Boeing 747 θα ήταν ολέθρια. Η συντριβή δύο Τζάμπο Τζετ ήταν βιβλική καταστροφή!

Τα επόμενα χρόνια, μεγάλο μέρος της ευθύνης αποδόθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους της KLM, Γιάκομπ φαν Ζάντεν, ο οποίος μπήκε σε διαδικασία απογείωσης πριν λάβει άδεια από τον Πύργο Ελέγχου. Όμως αμέτρητα λάθη και σατανικές συμπτώσεις έπρεπε να ευθυγραμμιστούν με τρομακτική ακρίβεια για να συμβεί η καταστροφή.

Οι μοιραίες συμπτώσεις

Και τα δύο γιγαντιαία αεροπλάνα μετέφεραν επιβάτες που άρχιζαν τις διακοπές τους στα Κανάρια Νησιά. Εκείνο το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν από την προγραμματισμένη άφιξη των δύο Τζάμπο 747, μια τρομοκρατική ομάδα στα Κανάρια Νησιά είχε πυροδοτήσει βόμβα στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Λας Πάλμας, προκαλώντας τραυματισμούς ανθρώπων και πανικό. Μια τηλεφωνική απειλή στο αεροδρόμιο έκανε λόγο για «βόμβες» και όταν αυτό διαβιβάστηκε στους αξιωματούχους του αεροδρομίου, όλες οι εισερχόμενες πτήσεις αναβλήθηκαν ή εκτράπηκαν σε άλλο αεροδρόμιο.

Δώδεκα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των Pan Am και KLM 747, στάλθηκαν στην Τενερίφη για να περιμένουν έως ότου το Λας Πάλμας σημάνει λήξη συναγερμού. Η αναμονή κράτησε ώρες. Εν τω μεταξύ πυκνή ομίχλη άρχισε να τυλίγει το αεροδρόμιο…

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, ο Πύργος Ελέγχου έδωσε την άδεια στο αεροσκάφος της KLM να βάλει μπρος τους κινητήρες και να εισέλθει στον διάδρομο. Το γιγαντιαίο αεροπλάνο της Pan Am επρόκειτο να ανάψει τους κινητήρες σε λίγα λεπτά και θα λάμβανε ακριβώς τις ίδιες οδηγίες.



Και τα δύο πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών μπερδεύτηκαν σχετικά με την έξοδο του διαδρόμου που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν ήταν σίγουρο αν ο ελεγκτής εδάφους τους είχε πει την «πρώτη» ή την «τρίτη» έξοδο του διαδρόμου: Οι δύο λέξεις έχουν τον ίδιο ήχο «ir» (first - third) στη μέση. Και οι δύο πιλότοι δεν κατάλαβαν τι άκουσαν!

Τα κομμάτια του παζλ μιας επερχόμενης τραγωδίας ήταν πλέον στη θέση τους:

1. Δύο τζάμπο τζετ αντικριστά στον ίδιο διάδρομο, αλλά δεν μπορούν να δουν το ένα το άλλο λόγω της ομίχλης, με το Pan Am 1736 να κινείται προς το KLM 4805.

2. Το πλήρωμα της KLM να ανυπομονεί να απογειωθεί, προκειμένου να ξεπεράσει τους αυστηρούς ολλανδικούς κανόνες υπερωριών.

3. Δύο πληρώματα πιλοτηρίου που δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τις οδηγίες από τον Πύργο Ελέγχου.

4. Η ομίχλη, που ήταν τόσο πυκνή ώστε οι ελεγκτές στον Πύργο δεν μπορούσαν να δουν κανένα αεροπλάνο, ούτε το πλήρωμα του αεροπλάνου μπορούσε να δει τον Πύργο ή το άλλο αεροπλάνο.

5. Και κάτι τελευταίο: Το αεροδρόμιο δεν διέθετε ραντάρ εδάφους!

Λίγο πριν η Pan Am προσπεράσει τον διάδρομο C-3, ο κυβερνήτης της KLM έκανε τη μοιραία κίνηση που σφράγισε την τύχη όλων: Ξεκίνησε την απογείωση πριν πάρει άδεια από τον ελεγκτή!

«Μην επιχειρείτε απογείωση. Θα σας καλέσω», είπε ο ελεγκτής. Ήταν οι πιο τραγικά παρεξηγημένες λέξεις στην ιστορία της αεροπορίας. Προφανώς ο φαν Ζάντεν άκουσε μόνο τη λέξη «απογείωση».

Ο φαν Ζάντεν προσπάθησε μάταια να αποφύγει το αεροπλάνο της Pan Am. Κατάφερε να σηκωθεί ελαφρά στον αέρα, αλλά… Η σύγκρουση που ακολούθησε σκότωσε όλους όσοι επέβαιναν στην KLM 4805 και τους περισσότερους στο Pan Am 1736.

Το σκηνικό έξω από το αεροπλάνο ήταν χαοτικό, με τεράστιες πορτοκαλί φλόγες και μαύρους καπνούς να ξεπηδούν από το κατεστραμμένο αεροσκάφος της Pan Am. Τα συντρίμμια του KLM 4805 είχαν τυλιχτεί στις φλόγες, 400 μέτρα πιο κάτω. Τουλάχιστον 71 επιβαίνοντες - συμπεριλαμβανομένων των τριών μελών του πληρώματος του πιλοτηρίου, δύο παρατηρητών στο πιλοτήριο και τεσσάρων αεροσυνοδών - επέζησαν.

