ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Παίζει ο πρώτος με τον δεύτερο. Και είναι διαιτητής ο καλύτερος των δύο τελευταίων σεζόν, διεθνής, ανερχόμενος. Ο Παπαπέτρου. Και VAR ο Σιδηρόπουλος, ο καλύτερος Έλληνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιος θα έπρεπε να μπει δηλαδή; Και με ποιον διαιτητή δεν θα είχε πρόβλημα ο ΟΣΦΠ; Στο δικό μας ματς, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Ο Τζήλος δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Έχει μια περίεργη προσέγγιση στα ματς της ΑΕΚ. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τον τρόπο που από το VAR «έφαγε» το πέναλτι στον Αλμπάνη στην Λαμία.

Είμαι πολύ διστακτικός και για τον έναν από τους δυο βοηθούς. Τον Κούλα Χασάν. Έχει πολύ κακές στιγμές με την ΑΕΚ ο συγκεκριμένος βοηθός. Πάντως θέλω να πιστεύω πως οι Έλληνες διαιτητές θα την εκμεταλλευθούν την ευκαιρία και δεν θα φοβηθούν. Το ελπίζω τουλάχιστον, γιατί αν βγάλουν ανεπάρκεια σε αυτά τα ματς, που τα περισσότερα είναι ντέρμπι, τότε τελειώνει η κουβέντα και για του χρόνου. Θα έχουμε σίγουρα ξένους και στα περισσότερα ματς, όχι μόνο στα ντέρμπι ανάμεσα στους τέσσερις. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν πως αν είναι να περνάει το bullying ακραίας μορφής, ειδικά από πλευράς του ΟΣΦΠ, τότε δεν χρειάζεται να κάνουν αυτή την δουλειά. Ας δούμε αν υπάρχουν άλλοι που να έχουν περισσότερα άντερα. Αλλιώς ξένοι, τι να γίνει... Αλλά όχι με Περέιρα...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η διαφορά των 14 βαθμών που χωρίζει τον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟΚ στον πίανακ της κανονικής περιόδου, ο οποίος έχει επικυρωθεί από τη Σούπερ Λίγκα, δίνει στο σημερινό ντέρμπι της Τούμπας έναν χαρακτήρα μέχρι και... αδιαφορίας. Στην ουσία και στην πραγματικότητα, ακόμη κι αν νικήσει ο ΠΑΟΚ απόψε, δεν θα έχει καταφέρει κάτι ιδιαίτερο σε μία φαινομενικά αδύνατη προσπάθεια κάλυψης αυτή της απόστασης και κατάκτησης του τίτλου. Ακόμη κι αν ηττηθεί ο Ολυμπιακός, δεν πρόκειται να πάψει να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την επιστροφή του στην κορυφή και στα πρωτεία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η ουσία και η πραγματικότητα.

Δεν είναι, όμως, ακριβώς έτσι. Κι αυτό γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ειδικά στη διένεξη που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, στον Μαρινάκη και στον Σαββίδη, το επικοινωνιακό κομμάτι για κάθε μεταξύ τους αναμέτρηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ κάτι τέτοιο συμβαίνει στις δικαστικές αντιπαραθέσεις, δεν θα συμβεί στον αγωνιστικό χώρο; Για ποδόσφαιρο μιλάμε (ακόμα). Ενόψει, λοιπόν, της διερεύνησης και από το CAS των προσφυγών που έχουν γίνει από τους δύο αντιπάλους για το ζήτημα της συνιδιοκτησίας ΠΑΟΚ - Ξάνθης (μετά τις τελεσίδικες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων), το αποτέλεσμα του σημερινού ντέρμπι αποκτά και βαθμολογική ιδιαιτερότητα. Όχι για... βαθμολογικούς, αλλά για επικοινωνιακούς λόγους.

ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΙΤΣΗΣ - SPORTIME

Δε γνωρίζω πόσο δίκαη μπορεί να είναι μία κριτική στις ομάδες που θα αγωνιστούν σε αυτά τα πλέι-οφ μετά από αυτή την απρόσμενη και μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, παρόλα αυτά αναγκαστικά αυτή θα γίνει. Μάλιστα, στον ΠΑΟΚ, θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και θα ασκηθεί κριτική από τους ίδιους τους ανθρώπους της ομάδας, καθώς έχω την αίσθηση πως παρόλο που ανακοινώθηκε ότι ο Αμπέλ Φερέιρα θα παραμείνει στον σύλλογο, κρίνεται το μέλλον του σε κάθε παιχνίδι.

Δεν είναι μυστικό πλέον, ότι η μεγάλη αποζημίωση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παραμονή του, ούτε ότι αρκετοί στη Μικράς Ασίας αμφισβητούν το αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα. Τα παραπάνω θα ισχύουν ακόμα κι αν όντως παραμείνει και τη νέα σεζόν στον ΠΑΟΚ. Ειδικά αν συνεχίσει να είναι προπονητής της ομάδας μετά από μία αποτυχία στα πλέι-οφ, που ξεκινούν σήμερα.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - METROSPORT

Λένε πολλοί ότι η βεντέτα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό ξέσπασε με αφορμή την υπόθεση του Κούδα. Δεν το δέχομαι, γιατί δεν το βίωσα ποτέ έτσι. Το μίσος του οπαδού του ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό το "γέννησε" και το διατήρησε η κατάφωρη αδικία. Και όχι μόνο σε βάρος του ΠΑΟΚ, αλλά και πολλών άλλων ομάδων. Ανέκαθεν πίστευα ότι ο οπαδός του ΠΑΟΚ δεν ανεχόταν τον νταβατζή στο ποδόσφαιρο. Και μόνιμος νταβατζής ήταν ο Ολυμπιακός, με άξιο ανταγωνιστή τον Παναθηναϊκο που όποτε έβρισκε ευκαιρία γινόταν ίδιος και όμοιος...

Προφανώς, τέτοιο μίσος δεν έχει και δεν θα ήταν λογικό να έχει ο οπαδός του Ολυμπιακού για τον ΠΑΟΚ, διότι ουδέποτε η δίκη του ομάδα δεν αδικήθηκε με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Άρα, για ποια βεντέντα να μιλάμε. Απλώς, τα τελευταία χρόνια, ο οπαδός του Ολυμπιακού έπαψε να "ενοχλείται" από τον μη ανταγωνιστικό Ολυμπιακό και μισεί τον ένα και μοναδικό αντίπαλο του τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδης.

ΠΡΑΣΙΝΟΦΡΟΥΡΟΣ

Πάλι θυμήθηκαν να πουν πως ο Δώνης έχει... πρεμούρα με την ΑΕΚ. Ακούστε να σας πω κάτι. Όταν μεγαλώνει όντας ο τρίτος πόλος σε κάτι, πάντα θα είσαι κομπλεξικός. Πάντα θα προσπαθείς να βρεις εχθρούς και εχθρικές συμπεριφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Σα να ρίχνεις μπουκέτα στον εαυτό σου, για να πας στην αστυνομία να κλαφτείς πως δέχτηκε επίθεση από άγνωστους και να ασχοληθούν μαζί σου.

Πραγματικά αρχίζω τώρα και αντιλαμβάνομαι γιατί λένε αυτή την μπούρδα πως «είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ». Ε, πως να μην είναι διαφορετικό; Κανείς δεν ασχολείται μαζί σου και προσπαθείς να δείξεις πως υπάρχεις. Άντε παιδιά καλή κλάψα, είστε πιο άνοστοι κι απ' τη ρυζογκοφρέτα για να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με εσάς... Θα μου πείτε «μα τώρα δεν ασχολείσαι με δαύτους». Ε εντάξει, όσες φορές τους αντιμετωπίζω ανακαγκαστικά θα χαμηλώνω το βλέμμα μου να τους κοιτάξω.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΝΤΗΣ - LIVE SPORT

Οφείλω να ομολογήσω δυο πράγματα: αφενός δεν είμαι απολύτως γνώστης των τεκταινομένων στα ενδότερα του Παναθηναϊκού και αφετέρου τρέφω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον (προπονητή και άνθρωπο) Δώνη. Ένας λόγος της συμπάθειάς μου είναι η συναισθηματικότητα την οποία αφήνει συχνά να δραπευτεύει από τον λόγο του και εκεί μάλλον συγκρούονται η επαγγελματική συνείδηση με την (θεμιτή και, κατά την άποψή μου, αναπόφευκτη) ανθρώπινη αδυναμία... Χθες ο Δώνης είπε κάτι απλοϊκά σωστό: «Εγώ μπορώ να κρίνω πολύ καλά τη δουλειά μου, αλλά οι διοικήσεις είναι αυτές που αποφασίζουν». Ουδέν αληθέστερον τούτου...

Ο έρωτας του Αλαφούζου με τον Δώνη αποδείχθηκε κάτι σαν πομφόλυγας και εξατμίστηκε κι ελόγου του. Το'χει πάντως αυτό το συνήθειο το αφεντικό του Παναθηναϊκού, καθόσον ανατρέχοντας στο παρελθόν θυμάμαι κι άλλους τέτοιους ποδοσφαιρικούς έρωτές του να διαλύονται εις τα εξ ων συνετέθησαν. Στα πρόχειρα μου έρχονται στο μυαλό του πόσο αγαπήθηκε και το πώς χώρισε (πριν από τον Δώνη) με οκτώ προπονητές κι άλλους τόσους τεχνικούς διευθυντές! Προς το παρόν το σκορ είναι 8-8 και μένει να φανεί η εξέλιξη του ντέρμπι: του επόμενου ντέρμπι ανάμεσα στον Αλαφούζο, τον Ρόκα και τον επερχόμενο Πογιάτος.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ – SPORTDAY

«Greek summer is a state of mind», λέει η νέα – πολυσυζητημένη, αν μη τι άλλο- καμπάνια για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά να που τούτο το καλοκαίρι δεν έχει μονάχα διακοπές. Θα μπορούσε, πάντως, να παραγγείλει και η Σούπερ Λίγκα ένα ανάλογο σπότ: «Greek derby is a state of mind». Μπας και τονωθεί λίγο το ενδιαφέρον για το σημερινό μενού, το οποίο περιέχει ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και ΑΕΚ – Παναθηναϊκός.

Διότι, κακά τα ψέματα, ο πολύς ο κόσμος δεν κόβει φλέβες ούτε για το ένα ματς ούτε για το άλλο και ας έχει να δει ελληνικό ποδόσφαιρο γύρω στους τρεις μήνες. Κυρίως, είναι το γεγονός ότι ο πρωταθλητής ουσιαστικά έχει κριθεί, ο τίτλος θα πάει στον Πειραιά. Είναι, όμως, ντέρμπι και της Τούμπας και του ΟΑΚΑ. Και το (κάθε) ελληνικό ντέρμπι is a state of mind. Είναι μία πνευματική κατάσταση. Η ανάγκη του ενός να επιβεβαιώσει ότι είναι ανώτερος από τον αντίπαλο του ή να δείξει ο άλλος πως φέτος τον αδίκησε η «κακούργα κενωνία».

