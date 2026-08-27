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Έρχεται πρόταση για σούπερ σταρ της ΑΕΚ

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Κινητικότητα υπάρχει τις τελευταίες ώρες για παίκτη-όνομα της ΑΕΚ. Τι θα κάνουν οι Ριμπάλτα-Νίκολιτς και φυσικά ο Μάριος Ηλιόπουλος που πληρώνει.

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Έρχεται πρόταση για σούπερ σταρ της ΑΕΚ