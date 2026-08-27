Έρχεται πρόταση για σούπερ σταρ της ΑΕΚ

Κινητικότητα υπάρχει τις τελευταίες ώρες για παίκτη-όνομα της ΑΕΚ. Τι θα κάνουν οι Ριμπάλτα-Νίκολιτς και φυσικά ο Μάριος Ηλιόπουλος που πληρώνει.