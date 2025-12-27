Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA Το είπε ξεκάθαρα ο Ιβάν… 27-12-2025 17:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ είναι σαφής. Διαβάστε περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Ιβάν Σαββίδης και τι δείχνει αυτό, μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr «Για 'μένα το λες αυτό ρε;»: Η μέρα που ο Τάρπλεϊ τιμώρησε με μπουνιές τον… «Έλληνα Μπάρκλεϊ» για το ασυγχώρητο ατόπημά του menshouse.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ: Το νέο βήμα του Βασίλη Χιώτη dailymedia.gr 4 γκολ στην Μπαρτσελόνα, τα 3 σε μισή ώρα: Το 10άρι που αφήσαμε να φύγει απ' την Ελλάδα, έβγαλε μάτια στην Ισπανία menshouse.gr Ο παίκτης που είναι το μεγαλύτερο project του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Πιο κάτω κι απ’ τον Σύριζα: Το κόμμα που στόχευε πολύ ψηλά εξαϋλώθηκε στην τελευταία δημοσκόπηση instanews.gr Το πρόσωπο που φοβάται η ΝΔ: Το φαβορί για τη θέση του Ανδρουλάκη εάν γίνει αλλαγή αρχηγού εν πλω στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ούτε με τη βοήθεια του κοινού: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι έτοιμος για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Το είπε ξεκάθαρα ο Ιβάν… SHARE