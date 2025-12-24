Boxing Day με… έναν αγώνα; Κι όμως

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί…

Για δεκαετίες, η Boxing Day ήταν κάτι παραπάνω από αγωνιστική στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ήταν τελετουργία. Γήπεδα γεμάτα, πολλαπλά ματς από νωρίς το μεσημέρι ως αργά το βράδυ, οικογένειες στις εξέδρες και τηλεοπτικό «μπουφέ» για όλο τον πλανήτη. Φέτος όμως, η εικόνα ξενίζει: μόλις ένας αγώνας στην κορυφαία κατηγορία.

Το ερώτημα δεν είναι αν «κάτι πήγε στραβά». Είναι τι άλλαξε.

Μα φυσικά επειδή το ημερολόγιο έγινε εχθρός. Η βασική αιτία είναι ο ασφυκτικός αγωνιστικός προγραμματισμός. Η Premier League παίζει σε μια σεζόν όπου το καλεντάρι έχει στραγγίξει από… ανάσες: ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Κύπελλο Αγγλίας, Λιγκ Καπ και διεθνείς υποχρεώσεις. Όταν οι ημερομηνίες δεν βγαίνουν, κάποιος «κόβεται». Και φέτος, κόπηκε η παράδοση: μόνο ένα ματς Premier League στις 26/12!

Οι προσαρμογές έχουν αφήσει την Premier League να λειτουργεί ως διοργάνωση 33 Σαββατοκύριακων, η οποία είναι λιγότερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι διατηρεί τη μορφή των 380 αγώνων από το 1995. Με μόνο πέντε αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδας να περιλαμβάνονται, οι αγώνες έπρεπε να διεξαχθούν στις 27-28 Δεκεμβρίου….

Δεύτερος –και καθόλου αθώος– λόγος: τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Οι broadcasters δεν ζητούν πια «πολλά ματς την ίδια μέρα». Ζητούν καθαρά slots, μέγιστη τηλεθέαση και αγώνες-βιτρίνα. Ένα ματς μόνο του, χωρίς ανταγωνισμό, αποδίδει καλύτερα διαφημιστικά και εμπορικά. Η Boxing Day από γιορτή μετατρέπεται σε premium προϊόν.

Υπάρχει και η πίεση των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Τα τελευταία χρόνια, οι φωνές για υπερκόπωση έχουν δυναμώσει. Συνδικάτα, προπονητές και ιατρικά επιτελεία πιέζουν για λιγότερα συνεχόμενα παιχνίδια μέσα στις γιορτές. Το αποτέλεσμα; Περισσότερες μετακινήσεις αγώνων, λιγότερη «συμπυκνωμένη» δράση.

Η Αγγλία αλλάζει

Η αλήθεια είναι σκληρή: η Premier League δεν λειτουργεί πια με γνώμονα το «έτσι το κάναμε πάντα». Λειτουργεί με γνώμονα το παγκόσμιο προϊόν. Ασία, Αμερική, streaming, prime time. Η Boxing Day ήταν ιερή όσο εξυπηρετούσε όλους. Τώρα εξυπηρετεί… λιγότερους, αλλά πληρώνουν περισσότερο.

Δεν είναι βέβαιο ότι η Boxing Day με πολλά ματς τελείωσε οριστικά. Αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η παράδοση δεν είναι πια δεδομένη. Αν δεν «χωράει» στο καλεντάρι και στα τηλεοπτικά πλάνα, μπαίνει στην άκρη. Χωρίς τύψεις.

Κι έτσι, φέτος, η πιο αγγλική μέρα του ποδοσφαίρου μοιάζει… μισή. Λιγότερος θόρυβος, λιγότερη μπάλα, περισσότερα excel. Welcome to modern football.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιουκάστλ, Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

14:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι, Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς, Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Μπέρνλι – Έβερτον, Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ, Novasports4 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον, Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα, Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

16:00 Σάντερλαντ – Λιντς, Novasports Premier League σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ, Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

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