Κι όμως, το «Βίλατζ Γιουνάιτεντ» επιστρέφει

Σε νέο κανάλι και με νέο όνομα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Υπό το όνομα «Βίλατζ Γιουνάιτεντ», διέπρεψε στην ΕΡΤ3! Κακά τα ψέματα, μια σπάνια εκπομπή για το σπάνιο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ που κέρδισε τους φιλάθλους, πηγαίνοντας στα πιο απίθανα μέρη. Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής.

Η εκπομπή ξεκινά και φέτος, σε νέο κανάλι και με νέο όνομα: το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Mega, για να ταξιδέψει τους τηλεθεατές στις διαχρονικές αξίες της ομαδικότητας, της φιλίας και της κοινότητας.

Με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας: αγρότες, δασκάλους, εργάτες, χασάπηδες, βοσκούς, παπάδες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία.

Η κάμερα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ακολουθεί κάθε τους βήμα, από τα σπίτια και τα καφενεία μέχρι τα χωράφια και το γήπεδο και αποτυπώνει τη ζεστασιά, τη φιλία και το πείσμα που κρύβεται πίσω από κάθε ερασιτεχνικό ματς.

Η ιδέα και το σενάριο είναι του Θανάση Νικολάου, η σκηνοθεσία του Κώστα Αµοιρίδη, η αφήγηση του Στέφανου Τσιτσόπουλου και η δηµοσιογραφική έρευνα του Σταύρου Γεωργακόπουλου.

Μιντιάρχης