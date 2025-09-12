Αποκλειστικό! Με Βραχάλη και Αναστασοπούλου το νέο πρόγραμμα της ΕΡΑ Σπορ

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το καυτό ρεπορτάζ…

Με το νέο της πρόγραμμα θα πορευθεί από την προσεχή Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου η ΕΡΑ Σπορ, και με αρκετές προσθήκες.

Ανάμεσά τους δύο κυρίες της αθλητικής δημοσιογραφίας. Σύμφωνα με αποκλειστικές μου πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τη Χριστίνα Βραχάλη και την Κατερίνα Αναστασοπούλου.

Η Βραχάλη θα φορά τη «Φανέλα με το 10» μαζί με τον συμπαρουσιαστή της στην «Αθλητική Κυριακή» Πέτρο Μαυρογιαννίδη στις 10 το πρωί και για δύο ώρες ενώ η Αναστασοπούλου θα ξεκινά στις 12 το μεσημέρι το «Μπάλα και άλλα» έχοντας μαζί της εναλλάξ τον Γιάννη Ράνιο, την Αντιγόνη Δρακάτου και τον Φώτη Παρόλα.

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα της ΕΡΑ Σπορ

06:00 – 08:00 Breakfast με σπορ: Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης, Λουκάς Λουκάς και Τάσος Αντωνίνης

08:00 – 09:00 Γκολ από τα αποδυτήρια: Ηλίας Δρυμώνας, Δημήτρης Γιαχανατζής, Μιχάλης και Δημήτρης Λιαργκόβας

09:00 – 10:00 Σύστημα 3-52: Βασίλης Μπακόπουλος, Μπάμπης Παπάζογλου και Γιάννης Σαντοριναίος

10:00 – 12:00 Η φανέλα με το 10: Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Χριστίνα Βραχάλη, Βασίλης Παπανικολάου και Λεωνίδας Κασνέτσης.

12:00 – 13:00 Μπάλα και άλλα: Κατερίνα Αναστασοπούλου, Γιάννης Ράνιος, Αντιγόνη Δρακάτου και Φώτης Παρόλας

13:00 – 14:00 Ευαγγέλιο: Βαγγέλης Ιωάννου και Άρης Γάτας

14:00 – 16:00 Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα: Κώστας Κουκουλάς, Βασίλης Μότσης, Αντώνης Λαγός

16:00 – 17:00 Τρίτο Μάτι: Λευτέρης Σαρελάκο και Γιάννης Παπαγεωργίου

17:00 – 18:00 24 δευτερόλεπτα: Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίους, Γιάννης Ντεντόπουλος

18:00 – 19:00 Μπάλα παντού τη Δευτέρα με Λεωνίδα Κασνέτση και Νίκο Καραγιάννη, Εξτρα Σπορ την Τρίτη και την Τετάρτη με τη Βίκυ Σπύρου, Υδάτινος Κόσμος την Πέμπτη με Βασίλη Μότση, Γιάννη Αναγνωστόπουλο και Παναγιώτη Μπότσα, Match Point την Παρασκευή με Γιάννη Ράνιο, Νίκο Παγιωτέλη, Ανδρέα Φούντα και Βασίλη Αγριτάκη.

19:00 – 21:00 Βραδινή Ραδιοεφημερίδα: Θάνος Μπλούνας

21:00 – 22:00 Στον κόσμο μας: Χρήστος Σαράντο;

22:00 – 00:00 Τελευταία σελίδα: Άγγελος Στίμος, Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Κάρμας πλην Δευτέρας, όταν θα κάνουν την εκπομπή Πρόσωπα ο Μπάμπης Σαραντινάκης και η Κατερίνα Αναστασοπούλου.

00:00 – 02:00 Η ώρα των ακροατών: Δευτέρα έως Τετάρτη οι Βασίλης Παπανικολάου, Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Μαλισιώβας, Λευτέρης Σαρελάκος, Γιάννης Παπαγεωργίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή οι Βραδινοί Μπαλαδόροι Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.

Μιντιάρχης