«Κλείδωσε» τη 2η θέση η ΑΕΚ ενόψει πλέι οφ

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, επικρατώντας με 43-29 του Δούκα στο «Γ. Κασιμάτης», εξασφαλίζοντας έτσι τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια της Handball Premier.

Παρότι το ξεκίνημα της αναμέτρησης δεν ήταν εύκολο, με την Ένωση να βρίσκεται ακόμη και πίσω στο σκορ και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με μικρό προβάδισμα (20-18), στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Με ένα εντυπωσιακό σερί και επιθετική πολυφωνία, κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι και να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 38 βαθμούς (18 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες), εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας στα ημιτελικά των πλέι ογ, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, ο Δούκας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη σεζόν, πετυχαίνοντας τον βασικό του στόχο, που ήταν η παραμονή στην κατηγορία.

Τα πεντάλεπτα: 4-4, 9-7, 11-10, 13-14, 15-16, 20-18 (ημ.) 25-18, 30-19, 32-21, 36-23, 40-25, 43-29.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 6, Μπούτος, Παναγιώτου 1, Μπάρος 4 , Ραντόισιτς 5, Πέριν 3, Αντωνιάδης, Τοριάνι 4, Γεωργιάδης 1, Κουκουλάς 7, Γκαράιν 8, Κολοβός, Τουρέ , Πεϊσότο 2, Στούμπερ 2, Ριμπέτ, Ντε Σόουζα.



ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (Γιώργος Χαλκίδης): Μωραϊτης 4, Ταουσάνης, Χατσατουριάν 1, Μπατής 8, Μαυρομάτης, Χαλκίδης 2, Σάνκε 2, Χαριτωνίδης, Γκάουερ, Κραντζ 1, Χουρσουντιάν 4, Ελοζιέουα , Ντανουλέτ, Ζεντι, Καραγιάννης 2. Τσιούμας 6.

Διαιτητές: Καρυδάκης -Μπράμου. Δίλεπτα: 4-1. Πέναλτι: 1/1- 3/4.

Βαθμολογία