«Διπλό» για την ΑΕΚ, υποβιβασμός στην Α2 για τα Βριλήσσια

Η ΑΕΚ έκανε σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στη Handball Premier, η οποία δίνει πλεονέκτημα έδρας στους ημιτελικούς των πλέι οφ.

Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού επικράτησε εκτός έδρας του ΕΣΝ Βριλησσίων με 36-34, σε αναμέτρηση για την 21η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Με αυτή τη νίκη η Ένωση απέκτησε διαφορά τριών βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο και φιλοξενεί την Τετάρτη (12/3) τον ουραγό και ήδη υποβιβασμένο Φέρωνα Βέροιας. Παράλληλα, η ΑΕΚ έφτασε στην κορυφή της βαθμολογίας τον πρωταθλητή Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή, που έχει επίσης παιχνίδι λιγότερο και θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (13/3) τον ΑΣΕ Δούκα στο ΟΑΚΑ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής.

Την ίδια στιγμή, η ήττα των Βριλησσίων σήμανε και τον μαθηματικό υποβιβασμό τους στην Α2 κατηγορία, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου. Νωρίτερα, ο ΑΣΕ Δούκα είχε επικρατήσει του Αθηναϊκού με 32-27 στο «Δαΐς» και αύξησε τη διαφορά του στους δύο βαθμούς από τον ΕΣΝ Βριλησσίων.

Η συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορεί πλέον να καλυφθεί στην τελευταία αγωνιστική, καθώς ο Δούκας υπερτερεί και στην ισοβαθμία των δύο ομάδων. Έτσι, τα Βριλήσσια αποχαιρετούν τη Handball Premier και θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν στην Α2.

Το πανόραμα της 21ης αγωνιστικής της Handball Premier:

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - Δράμα 1986 40-28

ΑΣΕ Δούκα - Αθηναϊκός 32-27

ΕΣΝ Βριλησσίων - ΑΕΚ 34-36

ΠΑΟΚ - Φέρωνας Βέροιας 12/3

Ζαφειράκης Νάουσας - Διομήδης Άργους 12/3

Ιωνικός Ν.Φ. - ΓΑΣ Κιλκίς 14/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)