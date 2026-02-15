Σταθερά στην κορυφή η ΑΕΚ με νίκη στη Νέα Κίο

Η ΑΕΚ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη Handball Premier, περνώντας νικηφόρα από την έδρα του Διομήδη Άργους με 30-25, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η 14η νίκη της Ένωσης σε 16 αναμετρήσεις, αποτέλεσμα που τη διατηρεί μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 29 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή με 26, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Βιτκόφκσα, που ολοκλήρωσε το ματς με 9 γκολ.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 5-0, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους. Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν και να μειώσουν σε 8-7, η ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα, «τρέχοντας» σερί που της επέτρεψε να ξεφύγει με 12-7 και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 17-10.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού διατήρησε τον έλεγχο, στηριζόμενη στην αποτελεσματική άμυνα και τον επιθετικό πλουραλισμό. Η διαφορά παρέμεινε σε ασφαλή επίπεδα (20-13, 22-15), ενώ όταν ο Διομήδης πλησίασε σε 23-19, η ΑΕΚ δεν έχασε την αυτοσυγκέντρωσή της. Με σωστές επιλογές στα κρίσιμα σημεία, «κλείδωσε» τη νίκη και έφτασε στο τελικό 30-25.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 7-7, 11-10, 11-13, 12-15 (ημχ.), 15-18, 17-22, 19-26, 21-28, 22-33, 22-34.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 3, Κοτρώτσιου 1, Ιωάννου, Λουρίδα, Μπανάση 2, Ψαριώτη 4, Παπαδοπούλου, Βασιλείου Αν. 10, Πατρώνη, Σακελλαρίου, Ντρίνιτς, Μαυροπούλου 2.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Καρέλα, Βιτκόφκσα 9, Παναγιωτίδου, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 3, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 4, Κατσίκα 4, Παϊζίνιο 4, Σαρκίρη, Μανιά 3, Ροντρίγκες 3, Γκόμες Ντα Σίλβα 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 2.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα:6-1, Πέναλτι:3/3-6/7.

Το πανόραμα της 16ης αγωνιστικής

Τετάρτη 4/3

Ζαφειράκης Νάουσας - Ολυμπιακός 20-41

Σάββατο 14/2

Ιωνικός ΝΦ - ΠΑΟΚ 32-29

ΓΑΣ Κιλκίς - Δράμα 26-28

Αθηναϊκός - Φέρωνας 36-28

Κυριακή 15/2

Διομήδης Άργους- ΑΕΚ 25-30

Δευτέρα 16/2

ΔΑΪΣ 18:00 (ΕΡΤFLIX), AΣΕ Δούκα-ΕΣΝ Βριλησσίων

Βαθμολογία

ΑΕΚ 29 Ολυμπιακός 26* ΠΑΟΚ 26 Ιωνικός ΝΦ 20 Αθηναϊκός 17 ΓΑΣ Κιλκίς 16 Ζαφειράκης 13 Δράμα 13 Διομήδης 12 Βριλήσσια 7 Δούκας 7* Φέρωνας 2

*Με αγώνα λιγότερο