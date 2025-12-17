Από το SDNA στο SDNA11!

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 έγινε η πρώτη σέντρα και κάπως έτσι, 11 χρόνια μετά, γράφουμε ήδη... το SDNA11.

Έντεκα χρόνια. Μια «εντεκάδα» που δεν στήθηκε σε πίνακα τακτικής, αλλά σε βάρδιες. Σε πρωινά ξυπνήματα που σε βρίσκουν πριν προλάβεις να θυμηθείς το όνομά σου. Σε ξενύχτια με καφέδες, ανοιχτά tabs και εκείνο το μόνιμο σφίξιμο στο στομάχι: «Ο τίτλος είναι σωστός; Στέκεται; Βγαίνει τώρα;».

Το SDNA δεν το... τρέχουν κάποιοι. Το τρέχουν παίκτες, παικταράδες. Από το πρωί μέχρι… το άλλο πρωί και από την Αθήνα μέχρι το γραφείο της Θεσσαλονίκης. Από το editorial και τα blogs που πατάνε γκάζι, στο εμπορικό που κρατάει το μαγαζί όρθιο και στο λογιστήριο που βάζει τάξη γιατί χωρίς αυτό, ούτε αποστολή βγαίνει ούτε αποδυτήρια ανοίγουν.

Άλλος είναι σκόρερ στα breaking, άλλος παίζει εξάρι και κόβει ειδήσεις πριν φτάσουν περιοχή, άλλος είναι το δεκάρι που οργανώνει την πρώτη σελίδα, άλλος τρέχει στα άκρα με το κοντέρ μόνιμα στα κόκκινα. Διαφορετικοί ρόλοι, αλλά το σήμα στη φανέλα είναι ένα: SDNA11.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ευτυχώς, εδώ που τα λέμε. Είμαστε, όμως, στην ίδια ομάδα, με κοινό αποδυτήριο, κοινή ένταση και έναν κανόνα απαράβατο. Η είδηση να βγαίνει σωστά. Και γρήγορα.

Μέσα σε αυτά τα 11 χρόνια, δεν μείναμε μόνο στο ρεπορτάζ και στο κείμενο. Βγάλαμε φωνή, βγάλαμε εικόνα, βγάλαμε εκπομπές που έγιναν συνήθεια. Η Magic Euroleague πήρε τη θέση της στο πρόγραμμα του κόσμου σαν ιεροτελεστία και την περιμένουν όπως μια παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix. Πίσω απ’ αυτή τη μαγεία, υπάρχει κι ο δικός μας άνθρωπος-κομπιούτερ που στήνει, ενώνει και μας κρατάει όλους στον αέρα.

Το ωραίο και το καλύτερο; Όλα αυτά δεν γίνονται με «άντε να τελειώνουμε». Γίνονται με το δάχτυλο πάντα πάνω στο κουμπί. Έτοιμο, σαν τον Βινίσιους όταν μυρίζει χώρο. Ενα άγγιγμα και… έκρηξη. Refresh, update, αλλαγή τίτλου, ξανά έλεγχος, ξανά μέσα στη φάση.

Κάποιοι θα πουν «έντεκα χρόνια, πολλά». Εμείς θα πούμε «έντεκα χρόνια, παίζουμε ακόμα και σκοράρουμε». Με την ίδια πείνα, με περισσότερη εμπειρία, με καθαρότερο ένστικτο και με την ίδια τρέλα που κρατάει ζωντανό έναν οργανισμό που δεν κοιμάται ποτέ, μόνο βάρδια αλλάζει.

Η ευχή;

Να είμαστε πάντα στην κορυφή.

Να παίζουμε μπάλα καθαρά.

Να βγαίνει η είδηση με νεύρο, ακρίβεια και ψυχή.

Και να συνεχίσουμε να το ζούμε γιατί αυτό, στο τέλος, είναι το πραγματικό μας τρόπαιο.

Χρόνια πολλά SDNA.GR.

Το ματς συνεχίζεται.