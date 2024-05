Το Red Bull BC One, ανεβαίνει Θεσσαλονίκη και εσύ δεν πρέπει να το χάσεις (pics)

Τα καλύτερα B-Boys & B-Girls στην Ελλάδα θα διαγωνιστούν την Κυριακή 12 Μαΐου αναδεικνύοντας τα skills τους με εκπληκτικά breaking moves!

Το Red Bull BC One πρόκειται να ταξιδέψει για μία ακόμα χρονιά σε όλο τον κόσμο αναζητώντας τους καλύτερους breakers. Μέσα από Cyphers, όπως ονομάζονται οι διαγωνισμοί κάθε χώρας, θα αναδειχθούν οι καλύτεροι χορευτές οι οποίοι θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για τον Παγκόσμιο Τελικό.

Την Κυριακή 12 Μαΐου, στις 13.30, στον πολυχώρο WE της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί το ελληνικό Cypher του Red Bull BC One. Εκεί θα μπορείς να δεις την πιο εντυπωσιακή γιορτή της hip-hop σκηνής και του breaking και να παρακολουθήσεις τα top B- Boys και B-Girls.

Οι διαγωνιζόμενοι:

24 breakers θα βρεθούν στην πίστα του ελληνικού Cypher του Red Bull BC One για να διεκδικήσουν τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα B-Boy και της καλύτερης Ελληνίδας B-Girl και να πάρουν στα χέρια τους το χρυσό εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό του Red Bull BC One, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, στις 7 Δεκεμβρίου 2024.

Το format του διαγωνισμού:

Το συναρπαστικό event θα ξεκινήσει με τους προκριματικούς στις 11.00 το πρωί, οι οποίοι θα είναι ανοιχτοί για όλη τη χορευτική κοινότητα του breaking και από τους οποίους θα βγουν 16 B-Boys και 8 B-Girls φιναλίστ.

Λίγες ώρες μετά, στις 13.30, θα ξεκινήσει ο απόλυτος τελικός, με επικά 1-on-1 battles, power moves, flips και freezes, που θα αναδείξουν τον καλύτερο και την καλύτερη breaker της Ελλάδας. Φοβερά beats και ένα κοινό που δίνει τον ρυθμό με τις επευφημίες του είναι απλά μία μικρή γεύση για το τι έρχεται καθώς σε περιμένουν και άλλες εκπλήξεις... Μην το χάσεις! Αν είσαι χορευτής και θέλεις να ξεχωρίσεις ή πάλι το breakdance είναι αυτό που σε ενθουσιάζει έλα για να υποστηρίξεις τους καλύτερους breakers.

Οι κριτές:

Κριτές της φετινής χρονιάς θα είναι o BC One All Stars B-Boy Roxrite, με 1 παγκόσμιο τίτλο και πάνω από 100 τίτλους στην καριέρα του - ενώ ήταν και κριτής στο πρώτο Red Bull BC One Cypher που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα -, το B-Girl Manuela και ο local hero B-Boy Onel, ενώ την παρουσίαση του Red Bull BC One Cypher Greece θα αναλάβει ο B-Boy Saspens.

Ποιο B-Boy και B-Girl θα πάρει το εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό;