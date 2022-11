Nτεμπούτο με νοκ άουτ στα 45 δευτερόλεπτα για τον εγγονό του Μοχάμεντ Άλι στο ΜΜΑ! (vid)

Ο εγγονός του Μοχάμεντ Άλι αντιμετώπισε στον πρώτο του αγώνα στο ΜΜΑ, τον Τομ Γκρέισερ και η αναμέτρηση κράτησε μόλις ένα λεπτό.

Ο Μπάτζιο Αλί Γουόλς, πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμπούτο καθώς του χρειάστηκαν μόνο 45 δευτερόλεπτα για να εξουδετερώσει τον αντίπαλο του, στο Maddison Square Garden της Νέας Υόρκης.

«Η πίεση θα είναι πάντα εκεί. Ήθελα νωρίς το νοκ άουτ, αλλά σε έναν αγώνα μπορούν να συμβούν τα πάντα. Σημασία έχει να πάρω απλά τη νίκη κι ότι αν αυτή έρθει στον πρώτο, στο δεύτερο ή στον τρίτο γύρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπάτζιο Άλι Γουόλς, δείχνοντας με την εμφάνιση του, ότι έχει πάρει το γονίδιο του θρυλικού πυγμάχου και παππού του, Μοχάμεντ Άλι.

Muhammad Ali’s grandson, Biaggio Ali Walsh gets the first round finish on his PFL debut.💥#PFLWorldChampionship #MMA



