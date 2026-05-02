Ξεκίνησε η ανακατασκευή στο γήπεδο του Φοίνικα Σύρου (pics)

Σε φάση εκτεταμένων εργασιών βρίσκεται το γήπεδο της ομάδας βόλεϊ του Φοίνικα Σύρου, καθώς ο σύλλογος προχωρά σε μια συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται έχουν στόχο να δημιουργήσουν έναν πιο σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο για αθλητές και φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση της οροφής και ενίσχυση των θεμελίων, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί νέο αγωνιστικό δάπεδο (τάραφλεξ). Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρονικού πίνακα και φωτισμού LED, που θα αναβαθμίσουν αισθητά την εμπειρία των αγώνων.

Η ομάδα της Σύρου στοχεύει να επιστρέψει στη φυσική της έδρα μέσα στον Νοέμβριο, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά μια νέα εποχή για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.