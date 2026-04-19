Ένας πράσινος οδοστρωτήρας

Ένα παιχνίδι από αυτά που προσφέρουν χαμόγελα σε κόσμο και προπονητικό επιτελείο ήταν ο πρώτος τελικός της Volley League. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην τα έκανε όλα τέλεια αλλά τα έκανε τόσο καλά ώστε να μην ταλαιπωρηθεί και να μη μπλέξει σε περιπέτειες έχοντας το πρώτο λόγο. Κυρίως, όμως, έκανε σαφές πως όταν πιάσει την καλύτερη απόδοση που μπορεί τότε δεν μπορεί να τον κοντράρει κανείς.

Σε ένα παιχνίδι, και μάλιστα τελικό, ο ΠΑΟΚ χάρισε μόλις 25 πόντους από λάθη στον αντίπαλο ενώ ο Παναθηναϊκός 42. Παρά τα πολλαπλάσια λάθη των πρασίνων ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που χαμογέλασε στο τέλος και μάλιστα έχοντας πολύ καλύτερη εικόνα συνολικά. Όπως είναι γνωστό, άλλωστε, τα στατιστικά μπορούν εύκολα να πούνε ψέματα καθώς η ουσία ήταν αλλού.

Η ουσία είναι πως ο Παναθηναϊκός προκάλεσε… ασφυξία στον ΠΑΟΚ κάνοντας αυτό που ξέρει καλά. Πιεστικό σερβίς και άψογο μπλοκ άμυνα. Παρότι τα λάθη από το σεβρίς ήταν αρκετά ταυτόχρονα έκαναν μεγάλη ζημία τα σερβίς που πέρασαν σωστά. Ουσιαστικά η υποδοχή του ΠΑΟΚ δε βρήκε ποτέ ισορροπία με αποτέλεσμα οι παίκτες του Μαμάη να ψάχνουν μονίμως τον Ερνάντεζ ώστε να δώσει λύσεις με δύσκολες προϋποθέσεις.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει μάθει για τα καλά να αποδίδει πάνω στο φιλέ σχεδόν σε κάθε περιστροφή. Δεν είναι μόνο ο Γκάσμαν και ο Βουλκίδης ως κεντρικοί που κάνουν τη ζημιά αλλά όλοι οι παίκτες δουλεύουν με αποτελεσματικότητα στο μπλοκ και αυτό είναι το ήμισυ του παντώς. Με τον Σπίριτο να έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα οι πράσινοι μπορούν να αξιοποιούν με ηρεμία και αυτοπεποίθηση τις καλές εναλλακτικές που έχουν επιθετικά. Μπορεί ο Νίλσεν να είναι το βαρύ πυροβολικό αλλά ο Σπίριτο μπορεί να αξιοποιεί και τη δυναμική του Γιάντσουκ και την ευφυΐα του Πρωτοψάλτη αλλά και την ικανότητα των κεντρικών.

Με άλλα λόγια ο Παναθηναϊκός υπερισχύει γιατί έχει μάθει να παίζει σαν ομάδα και όχι σαν μονάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει καλές μονάδες αλλά ουδέποτε κατάφερε να παίξει ως ομάδα φέτος. Πολλά παιχνίδια τα κέρδισε χάρη στην προσωπικότητα του Ερνάντεζ και του Κοβάσεβιτς, υπήρχαν περιπτώσεις που ο Γαλιώτος και ο Κοκκινάκης έκαναν ξεπετάγματα και παρέσυραν την ομάδα προς τα πάνω αλλά δύσκολα μπορεί να βρει κανείς συνεχόμενα παιχνίδια όπου ο δικέφαλος είχε σταθερά καλή απόδοση σαν σύνολο.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, που σε βάθος χρόνου αλλά και τώρα, στην κορύφωση της σεζόν, έκανε τη διαφορά έχει να κάνει με τον Γιάντσουκ αλλά και τις επιλογές του προπονητικού σταφ. Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός είχε επιλέξει αρχικά τον Ατσιομπανιτέι ως βασικό ακραίο αλλά λόγω τραυματισμού επέλεξε να μην περάσει τα περσυνά με τον Φαν Χάρτερεν και αποφάσισε να αποκτήσει εν τέλει τον Γιάντσουκ. Και φτάσαμε στους τελικούς με τον Ουκρανό να είναι ο MVP του πρώτου αγώνα και ένας εκ των κορυφαίων όλης της σεζόν. Μπορεί ο Ρουμάνος να ήταν τελικά καλύτερος ή και όχι, μπορεί να ξεπερνούσε τον τραυματισμό του μπορεί και όχι. Εκ του αποτελέσματος, όμως, η επιλογή Γιάντσουκ αποδεικνύεται άκρως αποτελεσματική και ουσιαστική ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν όπου βρήκε ρυθμό και σταθερότητα στο παιχνίδι του. Και τελικά ένας παίκτης που δεν ήταν στο αρχικό πλάνο της ομάδας και επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή μεν αλλά ιδιαίτερα προσεκτικά δε αποδεικνύεται ο X Factor όλης της σεζόν. Και αυτό πιστώνεται και στον Ανδρεόπουλο αλλά και σε όλο το επιτελείο που κατέληξε σε αυτή την απόφαση.