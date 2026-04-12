Σαν καλό γαλλικό… κρασί

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των Ελληνίδων και Ελλήνων που επέλεξαν το δρόμο του εξωτερικού κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους. Μία από τις Ελληνίδες που ξεχωρίζουν εκτός συνόρων στη φετινή σεζόν είναι η Έλενα Καρακάση που ανήμερα Πάσχα έδωσε ακόμα μία εντυπωσιακή παράσταση στο γαλλικό πρωτάθλημα ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τις αγωνιστικές της «μετοχές».

Μπορεί η μέρα να ήταν αρκετά νωθρή όσον αφορά τα εγχώρια αγωνιστικά θέματα αλλά επειδή στο εξωτερικό το Πάσχα πέρασε και η δράση στα γήπεδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αναπόφευκτα το βλέμμα μας στράφηκε προς τα εκεί. Και τι καλύτερο από γαλλικό πρωτάθλημα καθώς ένα δικό μας παιδί λάμπει φέτος.

Η Έλενα Καρακάση δε χρειάστηκε να φτάσει άνοιξη για να ξεχωρίσει με τη φανέλα της Νανσί. Η Ελληνίδα διεθνής πασαδόρος πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν στα 26 της, ενδεχομένως την καλύτερη της καριέρας της ως τώρα. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από όταν η Καρακάση έπαιξε στον τελικό Γαλλίας όπου μπορεί να μη σήκωσε το τρόπαιο με τις συμπαίκτριές της αλλά έκανε ακόμα μια καλή εμφάνιση σε ένα παιχνίδι με μεγάλο διακύβευμα, έναν τίτλο.

Το γαλλικό πρωτάθλημα έχει αποδειχθεί αρκετά οικείο για τα ελληνικά χρώματα τόσο στις γυναίκες, όπου Παπαφωτίου, Λαμπρούση, Τοντάι, Στράντζαλη, Σπανού, Κουτουξίδου έχουν διακριθεί και πολλές κατέκτησαν και τίτλους, όσο και στους άντρες όπου Ράπτης, Πετρέας, Κοκκινάκης, Βουλκίδης, Κοτσάκης έχουν αφήσει θετικό στίγμα. Αυτό δε μετατρέπει το πρωτάθλημα Γαλλίας σε εύκολο αλλά για κάποιο λόγο φαίνεται πως έχει ταιριάξει αρκετά με τα στοιχεία των Ελλήνων αθλητών.

Η Καρακάση δεν είναι παίκτρια που πέρασε από ομάδες πρωταθλητισμού στην Ελλάδα και γενικότερα δεν έπαιξε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Από όταν έφυγε για τις ΗΠΑ και το Κολλέγιο στις Συρακούσες και αργότερα του Τέξας επέμεινε να ψάχνει την… τύχη της έξω παίζοντας στη Φινλανδία και την OrPo. Η επιλογή της να επιστρέψει στην Ελλάδα για χάρη της «μαμάς» Μαρκόπουλο, της ομάδας όπου ξεκίνησε και έκανε τα πρώτα της βήματα αποδείχθηκε σοφή. Αυτό γιατί ήρθε σε μια ομάδα που, αρχικά, την ήξερε καλά ακόμα και αν είχαν περάσει χρόνια, βρέθηκε σε ένα σύνολο όπου είχε βασικό ρόλο (ασχέτως αν προέκυψαν τραυματισμοί και βρέθηκε για αρκετό διάστημα εκτός) και κυρίως είχε τα φώτα πάνω της καθώς μπορούσε να ξεχωρίσει. Και επειδή το Μαρκόπουλο έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις ένα ιδανικό σκαλοπάτι το μονοπάτι άνοιξε για τη Γαλλία και τη Νανσί.

Επειδή κάθε αθλητής έχει τα δικά το χαρακτηριστικά η Καρακάση αξιοποίησε την ευφυΐα και την εργατικότητά της. Ευφυΐα γιατί κατάλαβε άμεσα τις απαιτήσεις της Νανσί και κατάφερε να αξιοποιήσει το παιχνίδι των συμπαικτριών της και εργατικότητα γιατί είναι μια αθλήτρια που δουλεύει σκληρά πόσω μάλλον όταν της δίνεται το κατάλληλο πλαίσιο. Και στη γαλλική ομάδα της δόθηκε αυτό το πλαίσιο και οι κατάλληλες συνθήκες.

Το ότι κέρδισε σχετικά άμεσα θέση βασικής πασαδόρου σε μια ομάδα πρωταθλητισμού στη Γαλλία καθώς και το ότι κέρδισε ξανά και ξανά τίτλους MVP σε αγώνες της Νανσί είναι απλά η επιβεβαίωση των λεγομένων. Η μετάβαση από το πρωτάθλημα Φινλανδίας αλλά και το Μαρκόπουλο, που πέρυσι βρισκόταν ξανά σε ζώνη των πλέι άουτ, σε μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα Γαλλίας, που έπαιξε στον τελικό Κυπέλλου Γαλλίας καθώς και στο CEV Cup είναι τεράστια και η Καρακάση ανταπεξήλθε επάξια. Δεν είναι απλά βασική αλλά μια παίκτρια σημαντική για την ομάδα της που όσοι έχουν παρακολουθήσει τακτικά αγώνες της Νανσί αντιλαμβάνονται την ωριμότητα της εντός αγωνιστικού χώρου, την καλή αντίληψη του παιχνιδιού καθώς και την άνεσή της να προσαρμόζεται ανάλογα στις απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης.

Η Νανσί και η Καρακάση βρίσκονται στα ημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος πλέον έχοντας και πλεονέκτημα έδρας. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως η Ελληνίδα πασαδόρος εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό, με δουλειά και κυρίως με το κεφάλι χαμηλά, έχοντας υπομονή. Ανεξαρτήτως του πως θα ολοκληρωθεί η σεζόν έχει κάνει σίγουρα ένα μεγάλο step up και σίγουρα αποτελεί κεφάλαιο για το ελληνικό βόλεϊ. Σε μια σεζόν όπου η Κωνσταντινίδου παραμένει μια πασαδόρος υψηλού επιπέδου, η Τάνη έχει κάνει εντυπωσιακή πρόοδο και η Καρακάση έχει καθιερωθεί ως πασαδόρος από το πάνω ράφι είναι βέβαιο πως όταν έρθει η ώρα για αποφάσεις στην εθνική ομάδα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα αλλά και ευχάριστα για τον Απόστολο Οικονόμου.