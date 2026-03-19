Παπαγεωργίου στο SDNA: «Ήταν σαν ένα όνειρο»

Δεν έκρυψε την απογοήτευσή της η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου μετά την ήττα από τη Βαλεφόλια στο Κλειστό της Γλυφάδας. Ωστόσο η κεντρική του Παναθηναϊκού μίλησε στο SDNA και στάθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος και που έμοιαζε με όνειρο.

Λένε πως το ταξίδι μετράει συνήθως και όχι ο προορισμός, αν και ο προορισμός πάντα είναι πιο γλυκός. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σου μετά το τέλος του αγώνα;

Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει στον αθλητισμό, αλλά πρέπει να είμαστε περήφανοι που φτάσαμε στον τελικό. Σίγουρα σήμερα δεν είναι μια μέρα τόσο χαρούμενη, γιατί θέλαμε και δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρόπαιο. Από εκεί και πέρα, ο επόμενος στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Πρέπει να ανασυνταχθούμε. Έχουμε τερματίσει πρώτοι στη regular season, αυτό έχει σημασία. Έχουμε θέσει τις βάσεις για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα.

Τι ήταν αυτό που έκανε τόσο δύσκολο το παιχνίδι, κυρίως από τα μισά του δεύτερου σετ που έκανε το comeback η Βαλεφόλια; Το τελείωμα των φάσεων έμοιαζε βασανιστικό.

Ξέραμε από την αρχή ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Κάθε Σαββατοκύριακο συναντά δυνατές ομάδες, άρα έχει μάθει να παίζει σε υψηλό ρυθμό με διάρκεια. Εμάς μας έλειψε αυτή η διάρκεια. Προσπαθήσαμε να τους κοντράρουμε, αλλά δεν καταφέραμε να έχουμε τη διάρκεια ώστε να πάρουμε αποτέλεσμα.

Ο κόσμος ήταν συγκινητικός σήμερα από την αρχή μέχρι το τέλος. Καμιά φορά όμως αυτό είναι και μια έξτρα πίεση;

Για μένα αυτό κάθε άλλο παρά πίεση ήταν. Ήταν σαν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε σε αυτό το γήπεδο. Ο κόσμος μας ήταν φανταστικός. Τους ευχαριστούμε όλους που βρέθηκαν δίπλα μας και γέμισαν κάθε γωνία αυτού του γηπέδου. Μέχρι το τελευταίο λεπτό, ακόμη κι όταν το παιχνίδι είχε χαθεί, τραγουδούσαν για εμάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό.