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Οι καλύτερες στιγμές του τελικού Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια στη Γλυφάδα (vid)

Βόλεϊ
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Δείτε τα highlights από τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια, όπου οι «πράσινες» πάλεψαν, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κατάκτηση του CEV Challenge Cup.
Οι καλύτερες στιγμές του τελικού Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια στη Γλυφάδα (vid)