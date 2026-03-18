Αντωνακάκη στο SDNA: «Το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ είναι πολύ σημαντικό»

Η Γεωργίνα Αντωνακάκη μίλησε στο SDNA μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup από τη Βαλεφόλια, αναφερόμενη στο κομβικό δεύτερο σετ, αλλά και στη συνέχεια της ομάδας με φόντο το πρωτάθλημα.

Η διεθνής λίμπερο στάθηκε στα λάθη που κόστισαν, τόνισε τη σημασία της πορείας μέχρι τον τελικό, ενώ έστειλε μήνυμα συνέχειας, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τη στήριξη και την ατμόσφαιρα.

«Το δεύτερο σετ έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί ήμασταν αρκετά μπροστά και παρόλα αυτά το χάσαμε. Ίσως να ήμασταν λιγότερο ψύχραιμες από εκείνες. Κολλήσαμε λίγο επιθετικά και μείναμε αρκετή ώρα στην υποδοχή και ίσως αυτό έκανε τη διαφορά στο δεύτερο», είπε αρχικά η διεθνής λίμπερο.

Για τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος: «Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, κάτι που κάνουμε έτσι κι αλλιώς, και ψηλά το κεφάλι. Το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ από μόνο του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε κρατάμε αυτό και την εμπειρία που ζήσαμε και ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για όλη αυτή την ατμόσφαιρα».