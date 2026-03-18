Ρόγκα: «Οι φίλαθλοι με κάνουν περήφανη που είμαι Παναθηναϊκός»

Η Πέννυ Ρόγκα μίλησε μετά τον τελικό του CEV Challenge Cup, εκφράζοντας την περηφάνια της για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, αλλά και την πίστη ότι η ομάδα θα καταφέρει στο μέλλον να φτάσει στην κορυφή.

Η αρχηγός των «πράσινων» στάθηκε στην πίεση και το άγχος που επηρέασαν την απόδοση της ομάδας, ενώ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της ιταλικής αντιπάλου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα λάθη που έγιναν στο φινάλε του δεύτερου σετ, τα οποία κόστισαν την ευκαιρία να διατηρηθεί το προβάδισμα.

Η έμπειρη αθλήτρια υπογράμμισε το υγιές περιβάλλον που υπάρχει στον σύλλογο, εκφράζοντας την περηφάνια της για τις συμπαίκτριές της, το τεχνικό τιμ και όλους όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κόσμο, ευχαριστώντας τον για τη στήριξη και την παρουσία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ίσως δε πιστέψαμε όσο έπρεπε στις δυνατότητές μας, ίσως ήμασταν αγχωμένες. Θέλαμε να πάρουμε πολύ το τρόπαιο αλλά δε μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό της ιταλικής ομάδας.

Είμαι πολύ περήφανη για τις συμπαίκτριές μας, τους προπονητές, το σταφ, τον κόσμο που περιτριγυρίζει τον οργανισμό.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένα υγιές σωματείο που σέβεται τις αθλήτριές του. Ξέρουμε ότι αυτός ήταν ο τρίτος χαμένος τελικός στην ιστορία μας, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή, θα πάρουμε αυτό που αξίζουμε.

Ξεκινήσαμε με πίεση στο δεύτερο σετ, αλλά στο τέλος η εμπειρία, η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός μας κόστισε. Δε μπορούσαμε να διατηρήσουμε τη διαφορά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, είμαι περήφανη που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, με αυτούς τους οπαδούς που στηρίζουν και μας δείχνουν καθημερινά την αγάπη τους. Είναι δίπλα μας, μας πουσάρουν και με κάνουν περήφανη που είμαι Παναθηναϊκός».