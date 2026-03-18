Κιαπίνι: «Θα ήταν φανταστικά να πάρουμε τον τίτλο μπροστά από τον κόσμο μας»

Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο σετ, αλλά και στα λάθη που κόστισαν στο κρίσιμο σημείο, ενώ αναγνώρισε την ποιότητα και τη δύναμη της Βαλεφόλια.

Ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα του κατάφερε να βάλει πίεση, ωστόσο δεν διαχειρίστηκε σωστά το τέλος, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Τέλος, συνεχάρη την αντίπαλη ομάδα για την κατάκτηση του τίτλου, εκφράζοντας παράλληλα την περηφάνια του για την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό, αλλά και τη λύπη του που δεν ήρθε η κατάκτηση μπροστά στον κόσμο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός προπονητής του Παναθηναϊκού στην Cosmote TV:

«Για να είμαι ειλικρινής ήταν ευχαρίστηση να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας. Έκαναν τα πάντα για να μας βοηθήσουν. Ατυχώς στο πρώτο σετ ξεκινήσαμε με πολλά λάθη. Δεν δημιουργήσαμε την πίεση στην άλλη πλευρά. Η διαφορά σε σχέση με τα λάθη που κάναμε δεν ήταν τόσο μεγάλη.

Στο 2ο σετ βρήκαμε τον τρόπο για να ασκήσουμε πίεση. Όμως στο τέλος ‘καταστρέψαμε’ λίγο το παιχνίδι μας με ορισμένα σερί λάθη. Για να είμαι ειλικρινής ο αντίπαλος ήταν ομάδα πολύ psychical. Είναι πολύ επιθετική ομάδα και είναι δύσκολο να παίξεις και να την αντιμετωπίσεις. Δημιούργησαν πολύ δυνατή πίεση σε εμάς και είναι μία σταθερή ομάδα. Απόψε έδειξαν πολλά περισσότερα από τον πρώτο αγώνα. Θα ήθελα να του πω συγχαρητήρια. Αλλά είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και ότι φτάσαμε ως εδώ. Ότι παλέψαμε ως εδώ. Κρίμα. Θα ήταν φανταστικά να πάρουμε τον τίτλο μπροστά από τον κόσμο μας. Ατυχώς βρήκαμε έναν αντίπαλο μπροστά μας που το άξιζε γιατί έπαιξε πολύ καλά».