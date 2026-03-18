Αυτό σημαίνει αθλητικός πολιτισμός: Καθολικό χειροκρότημα στις Ιταλίδες κατά την απονομή

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδωσε μαθήματα οπαδικής συμπεριφοράς στη Γλυφάδα, καθώς παρά την ήττα χειροκρότησαν τις παίκτριες της Βαλεφόλια κατά την απονομή.

Για άλλη μια φορά οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ξεχώρισαν για τη στάση τους, χειροκροτώντας τις παίκτριες της Βαλεφόλια κατά την απονομή, στέλνοντας ένα μήνυμα σεβασμού και δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα για τις φιλοξενούμενες στο κλειστό της Γλυφάδας.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του «τριφυλλιού» δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να στηρίζουν τις παίκτριες της ομάδας τους.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, το θερμό χειροκρότημα προς την ομάδα και το τεχνικό τιμ αποτύπωσε την αναγνώριση για την πορεία μέχρι τον τελικό, ενώ δεν έλειψαν και τα συνθήματα με τα οποία ο κόσμος ζητούσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.