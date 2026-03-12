Το «ευχαριστώ» των παικτριών του Παναθηναϊκού στους φιλάθλους στο Πέζαρο (vids)

Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού έσπευσαν μετά το τέλος του πρώτου τελικού του CEV Challenge Cup στο Πέζαρο να ευχαριστήσουν τους περίπου 250 φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στην Ιταλία και στάθηκαν στο πλευρό τους. Αποστολή: Ιωάννης Καλλιτσάρης

Οι αθλήτριες του «τριφυλλιού» κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού, χειροκροτώντας τους για τη στήριξη και τη δυναμική παρουσία τους, με τον κόσμο να ανταποδίδει την αποθέωση για την προσπάθεια που κατέβαλαν μέσα στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 σετ από τη Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup, ωστόσο ο τίτλος θα κριθεί στον δεύτερο τελικό που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου (19:00) στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «πράσινες» θα επιδιώξουν μπροστά στον κόσμο τους να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Δείτε βίντεο από την κάμερα του SDNA: