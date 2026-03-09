Και τώρα ποιος θα είναι ο πιο σοβαρός;

Το πρώτο κομμάτι της σεζόν είναι ενδιαφέρον. Ειδικά φέτος έφερε ανατροπές, εκπλήξεις και εν τέλει κάτι διαφορετικό στο φινάλε. Τώρα όμως τα πράγματα σοβαρεύουν και εκεί είναι που θα φανεί αν οι κόποι μιας σεζόν θα ανταμειφθούν ή όχι.

Το τέλος της φετινής regular season έφερε ομοιότητες και διαφορές. Ο Παναθηναϊκός για τρίτη σερί σεζόν κόβει πρώτος το νήμα αλλά αυτή τη φορά δε θα δούμε και πάλι τα ίδια ζευγάρια ημιτελικών. Η αλήθεια ωστόσο περιλαμβάνεται σε αυτό που είπε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ότι το πλεονέκτημα έδρας μπορεί να σημαίνει κάτι αλλά μπορεί και τίποτα.

Το πέρασμα του Παναθηναϊκού από την Καλαμάτα δεν έφερε κάτι καινούργιο. Μπορεί να νίκησε με σχετική άνεση σε μια έδρα που φέτος αποδείχθηκε δύσκολα, άλλωστε ήταν και η έδρα που οδήγησε τον Ολυμπιακό σε αλλαγή προπονητή, αλλά συνολικά ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε αυτό που ξέραμε από καιρό. Μπορεί οι πράσινοι να μην κάνουν… μυθική χρονιά αλλά στη μεγάλη εικόνα δείχνουν πως είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Με τον Ανδρεόπουλο αυτή τη φορά αντί του Γιάντσουκ οι πράσινοι λειτούργησαν αποτελεσματικά, ήταν σταθεροί και έδειξαν για ακόμα μια φορά πως όταν πρέπει να κερδίσουν θα βρουν τον τρόπο να κερδίσουν.

Το ότι ο Μίλωνας βρέθηκε στη δεύτερη θέση είναι άξιο προσοχής αλλά δεν είναι το παν. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα πραγματοποίησε μια πολύ καλή πορεία και αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο αλλά ούτε συγκυριακό. Η νίκη επί της Κηφισιάς δεν ήταν έκπληξη αλλά το φινάλε μιας πολύ καλής πορείας και ουσιαστικά μια επιβράβευση. Ο Μίλωνας έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως στα πλέι οφ η έδρα του είναι ένα δυνατό όπλο και αν το αποδείξει και φέτος θα έχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που, αν εξαιρέσουμε το Κύπελλο, ο Μίλωνας έχει κάνει συνεχόμενες καλές εμφανίσεις.

Τα πραγματικά συμπεράσματα ήρθαν όμως από την Πυλαία. Η νίκη του ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι αποφεύγει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά μπορεί να είναι θετικό αλλά μπορεί και να είναι αδιάφορο. Αυτό θα φανεί στα πλέι οφ. Η ουσία είναι πως σε ένα σημαντικό παιχνίδι με τις ομάδες να έχουν κίνητρο για τη νίκη οι διακυμάνσεις ήταν έντονες και στις δύο πλευρές. Καμία ομάδα δεν έδειξε ότι μπορεί να κυριαρχήσει απόλυτα και όταν έδειχνε θετικά στοιχεία ήταν έτοιμη να κάνει βήματα πίσω στο επόμενο σετ.

Ο ΠΑΟΚ παραμένει μια ομάδα προσωποκεντρική με τον Ερνάντεζ να είναι αυτή τη φορά ο απόλυτος ηγέτης. Συνολικά βέβαια βρήκε καλύτερη απόδοση και ο Γαλιώτος και ο Κοκκινάκης και αυτό ανέβασε τη συνολική απόδοση σε μια ομάδα που φέτος δυσκολεύεται να βρει όλους τους παίκτες ταυτόχρονα σε καλή μέρα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον Ολυμπιακό. Ειδικά σε μια μέρα που ο Ατανασίγιεβιτς έμεινε στα ρηχά ο Ολυμπιακός δεν είχε σταθερότητα και σιγουριά. Αν κάτι μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό για τους ερυθρόλευκους είναι πως στα μονά παιχνίδια, στο League Cup και το Σούπερ Καπ, είχαν μεγαλύτερη συγκέντρωση και ουσία αλλά αυτό δεν εγγυάται ότι στα ημιτελικά κόντρα στον Παναθηναϊκό θα ξανασυμβεί.

Είναι σίγουρο πάντως πως κανένας δε νιώθει άνετα σε αυτά τα πλέι οφ. Μπορεί οι έδρες να έχουν τον πρώτο λόγο αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα ειδικά όταν έχει αποδειχθεί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν πως όλα είναι πιο ρευστά από κάθε άλλη χρονιά.