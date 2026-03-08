Ο απίθανος Φερνάντο Ερνάντεζ έκανε ότι ήθελε το μπλοκ-άμυνα του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη κόντρα στους Πειραιώτες με 3-2 στην τελευταία αγωνιστική της Volley League.

Ο ΠΑΟΚ μετά τον Παναθηναϊκό, ζευγάρωσε τις νίκες του και απέναντι στον Ολυμπιακό στη φετινή Volley League και μετά το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής, κατέλαβε την τρίτη θέση του πρωταθλήματος και θα αγωνιστεί με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Μίλωνα για την είσοδο στους τελικούς - Ντέρμπι αιωνίων το άλλο ζευγάρι, με πλεονέκτημα για την ομάδα του Ανδρεόπουλου.

Μετά το αρχικό 6-6 των δύο ομάδων ο ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι στο γκάζι και με μπλοκ του Κόλεφ και άσσο του Ερνάντεζ προηγήθηκε με 11-7, το οποίο λίγο αργότερα έγινε 17-13, με τον Κουβανό να βρίσκεται σε μεγάλη μέρα. Με νέο άσσο του Ερνάντεζ, ο Δικέφαλος άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (20-14) και με 25-15 έφτασε άνετα στο 1-0, μπαίνοντας με το δεξί στο ντέρμπι.

Στο δεύτερο σετ το σκηνικό άλλαξε και ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βρέθηκε μπροστά με 3-6 με τον Ατανασίεβιτς, ενώ ο Σέντλασεκ που μπήκε περισσότερο σε εκείνο το σημείο πραγματικά στο ματς, έβαλε την ομάδα του στο +5 με 7-12. Με μπλοκ του Τζούριτς οι ερυθρόλευκοι ξέφυγαν για τα καλά με 10-17, πήγαν σχεδόν σε διψήφια διαφορά με 11-20 από τον Πέριν και με 15-25 ισοφάρισαν σε 1-1.

Το τρίτο σετ ήταν συναρπαστικό από την αρχή μέχρι το τέλος του. Με μπλοκ άουτ του Κοβάσεβιτς και επίθεση του Κοκκινάκη ο Δικέφαλος πήγε στο +4 με 11-7 και 16-13, ωστόσο στο ο Ολυμπιακός με τον Σέντλασεκ στο σερβίς άλλαξε εντελώς το σκηνικό και από το 18-15 προσπέρασε με 18-20 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, με την ομάδα του Βουδούρη να πηγαίνει σε τρία σετ μπολ με 21-24 δια χειρός Ατανασίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ όμως, δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη.

Με απίθανο Ερνάντεζ να τελειώνει τη μία κόντρα μπάλα μετά την άλλη και τα φλοτ σέρβις του Κοβάσεβιτς να χαλάνε την υποδοχή των φιλοξενούμενων, ισοφάρισε σε 24-24, ενώ με τον Κουβανό να παίρνει έναν απίθανο πόντο πήγε σε δικό του σετ μπολ με 25-24, με σερί 4-0.

Ο Τζούριτς στο πέναλτι το έσβησε, ο Ατανασίεβιτς με άσσο έδωσε εκ νέου στον Ολυμπιακό το προβάδισμα (26-27) ωστόσο με λάθος δικό του, άσσο του Ερνάντεζ και μπλοκ του Γαλιώτου, οι ασπρόμαυροι έκαναν νέο σερί (3-0) και με 29-27 πήραν το πάνω χέρι και πάλι με 2-1.

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος για να ισοφαρίσει και να στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ, κάτι που το κατάφερε με σχετική ευκολία. Μετά το αρχικό 6-6, οι ερυθρόλευκοι πίεσαν πολύ από το σερβίς και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του ΠΑΟΚ, πήραν το προβάδισμα με 11-15 από τον Πέριν, ενώ ο Λινάρδος με μπλοκ έκανε το 13-20. Κάπως έτσι και με απευθείας πέρασμα του Κάβανα, οι Πειραιώτες ισοφάρισαν με 15-25 σε 2-2 και οδήγησαν το ματς στο πέμπτο και τελευταίο σετ.

Με δύο σερί άσσους του Ερνάντεζ και ένα μπλοκ του Τζέντρικ ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά στο τάι μπρέικ και πήρε προβάδισμα με 6-3, ενώ ο Κουβανός τελειώνοντας ακόμη μία κόντρα μπάλα, έδωσε το +5 στην ομάδα του με 10-5.

O Kόλεφ με πρώτο χρόνο αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (12-6), το λάθος του Λινάρδου έδωσε επτά σετ-ματς μπολ στον Δικέφαλο και με 15-9 οι ασπρόμαυροι πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη, την δεύτερη επί του Ολυμπιακού στη σεζόν.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-14, 25-15

2ο σετ: 6-8, 10-16, 13-21, 15-25

3ο σετ: 8-4, 16-13, 19-21, 29-27

4ο σετ: 7-8, 12-16, 13-21, 15-15

5ο σετ: 5-2, 10-5, 12-6, 15-9



*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 7 άσσους, 51 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 36 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 4 άσσους, 57 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-2 (25-15, 15-25, 29-27, 15-25, 15-09) σε 118'



Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 4 (1/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 10 (10/19 επ., 63% υπ. - 32% άριστες), Κόλεφ 7 (5/10 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 μπλοκ), Ερνάντες 29 (24/48 επ., 5 άσσοι), Κοβάσεβιτς 10 (10/27 επ., 54% υπ. - 25% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 65% υπ. - 23% άριστες), Τακουρίδης, Μούχλιας 1 (1/2 επ.).



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Σέντλατσεκ 20 (17/33 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 58% υπ. - 27% άριστες), Πέριν 16 (13/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 70% υπ. - 37% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 11 (10/27 επ., 1 άσσος), Καβάνα 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 11 (7/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 47% υπ. - 47% άριστες), Χασμπάλα, Ζουπάνι, Δαλακούρας, Λινάρδος 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ).