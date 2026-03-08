Πέρασε σαν σίφουνας από την Καλαμάτα και «κλείδωσε» πρωτιά ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 3-0 σετ στην έδρα της Καλαμάτα 80' και ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Volley League ως πρώτος.

Επιβλητικός Παναθηναϊκός στην «πράσινη» Καλαμάτα. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ήξερε ότι μόνο με «καθαρό» τρίποντο θα ολοκλήρωνε στην κορυφή την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και έτσι με πειστική εμφάνιση, επικράτησε με 3-0 της Καλαμάτα 80΄ και πήρε αυτό που άξιζε.

Εξαιρετικό ξεκίνημα στον αγώνα για την Καλαμάτα, η οποία εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη των φιλοξενούμενων και πήρε προβάδισμα τεσσάρων πόντων (11-7). Όμως η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση καθώς ισοφάρισε σε 13-13. Με μπλοκ του Γκάσμαν και με 2 σερί άσους από τον Νίλσεν το «τριφύλλι» ξέφυγε με 5 (19-24), κατακτώντας το πρώτο σετ με 20-25.

Ανώτερος από νωρίς στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός, αφού με σερί 6-0, πήρε... αέρα 6 πόντων (7-13). Η Καλαμάτα μείωσε στους 2 (13-15), αλλά οι «πράσινοι» ανέβασαν ξανά την απόσταση (17-22). Από εκεί και πέρα ήταν πιο απλά τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους και με δυνατό πέρασμα του Νίλσεν, πήραν το σετ (19-25) και έκαναν το 0-2.

Το τρίτο σετ άρχισε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 2 (1-3). Η Καλαμάτα ισοφάρισε στα μέσα του σετ (14-14). Όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γρήγορα ξανά τα.. πατήματα τους αποκτώντας προβάδισμα τριών πόντων (15-18). Ο Νίλσεν έκανε το 16-21, η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου δεν μπόρεσε αντιδράσει και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 0-3 σετ και 20-25 στο τελευταίο.

Διακύμανση: 1ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 20-25 2ο σετ: 7-8, 13-16, 16-21, 19-25 3ο σετ: 6-8, 15-16, 16-21, 20-25

*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 1 άσσο, 20 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσσους, 40 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 19-25, 20-25) σε 87’

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1/1επ.), Μάρκου 6 (5/19επ., 1 μπλοκ), Λίσον 2 (1/4επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 4 (4/9επ, 53%υπ-26%αρ.), Κρικ 5 (4/6επ., 1 μπλοκ), Χόρβαθ 6 (5/12επ., 1 άσσος, 27%υπ-18%αρ.) / Ντάκουρης (λ, 29%υπ-14%αρ.), Καούνης (λ.), Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης, Παύλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 8 (3/8επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γιάντσουκ, Νίλσεν 22 (16/25επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/6επ., 1 άσσος), Σπίριτο 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (6/13επ, 2 άσσοι, 61%υπ-39%αρ.) / Χανδρινός (67%υπ-33%αρ.), Ανδρεόπουλος 14 (12/15επ., 2 μπλοκ, 42%υπ-33%αρ)