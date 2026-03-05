Οτσάλ: «Ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει τίποτα, δημιούργησε τρομερή ατμόσφαιρα ο κόσμος» (vid)

Όσα είπε ο Γιουνούς Οτσάλ μετά τη νίκη του Πανιώνιου Betsson επί του Ολυμπιακού και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τούρκος προπονητής:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός, δημιούργησε τρομερή ατμόσφαιρα και μας βοήθησε πάρα πολύ. Η στήριξή του ήταν απίστευτη και μας έδωσε μεγάλη ενέργεια μέσα στο παιχνίδι. Χάσαμε το πρώτο σετ επειδή κάναμε κάποια λάθη, αλλά από το δεύτερο σετ και μετά δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Το τρίτο σετ ήταν για μένα το πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Από το 19-16 έγινε 19-19 και εκεί κρίθηκαν πολλά. Καταφέραμε επίσης να βγάλουμε μερικές μεγάλες άμυνες και να πάρουμε σημαντικούς πόντους. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Ελπίζω να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι, γιατί δεν έχουμε κατακτήσει τίποτα ακόμα. Απόψε θα χαρούμε τη νίκη, αλλά από αύριο ξεκινάμε δουλειά για τον επόμενο αντίπαλο».