Στη Λάρισα το Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Ανδρών

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοίνωσε την έδρα και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας βόλεϊ ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η τελική φάση θα φιλοξενηθεί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο Ε.Α.Κ. Νεάπολης, με τους αγώνες να διεξάγονται το διήμερο 19 και 20 Μαρτίου. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο Παναθηναϊκός ΑΟ, ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron, ο Πανιώνιος ΓΣΣ και ο ΟΦΗ.

Συνδιοργανωτές της διοργάνωσης θα είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων, όπως είχε συμβεί και το 2024, όταν η Λάρισα είχε φιλοξενήσει ξανά την τελική φάση του θεσμού.

Η φετινή διοργάνωση θα αναδείξει νέο Κυπελλούχο, καθώς ο περσινός κάτοχος Ολυμπιακός αποκλείστηκε από νωρίς, με τον Φλοίσβο να πραγματοποιεί τη μεγάλη έκπληξη στη φάση των «16». Στα προημιτελικά ακολούθησαν δυνατές αναμετρήσεις, με ΟΦΗ και Πανιώνιο να παίρνουν την πρόκριση σε αγώνες που κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, ενώ ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το εισιτήριο αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών: