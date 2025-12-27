Ο άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη να λογοδοτήσει πουθενά

Από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα κάμψης. Η ομάδα που ξεκίνησε απόλυτα θετικά και κέρδισε το «αιώνιο» ντέρμπι με άνεση στο Ρέντη δεν ακολούθησε την ίδια πορεία, έχασε τον πρώτο τίτλο της σεζόν και βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την Ευρώπη. Παρόλα αυτά είναι σαφές ότι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος δεν οφείλει να λογοδοτήσει σε κανέναν και η εξήγηση είναι απλή.

Δεν είναι κρυφό ούτε και μυστικό ότι η αρχή και το τέλος σε μια ομάδα είναι ο προπονητής. Ειδικά όταν μιλάμε για την περίπτωση Ανδρεόπουλου η επίδρασή του στον Παναθηναϊκό είναι έντονη καθώς μαζί με τον Παύλο Καραμαρούδη ξέρουν την ομάδα όσο ελάχιστοι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι δυο τους έχτισαν μια ομάδα με χαρακτήρα πρωταθλητή, πέρα για πέρα ανταγωνιστική και αυτό προλάβαμε να το δούμε στις πρώτες αγωνιστικές.

Μια σεζόν ωστόσο έχει διακυμάνσεις και επιπλέον, μια αλήθεια που συχνά ξεχνάμε, δεν παίζει μόνη της. Η κάμψη του Παναθηναϊκού συνδυάστηκε με την πολύ καλή πορεία του Μίλωνα και την αγωνιστική ανάταση του ΠΑΟΚ κάτι που έφερε ανεπιτυχή αποτελέσματα. Οι πράσινοι μπορεί να είχαν ένα πολύτιμο πλεονέκτημα, το οποίο λέγεται βάθος στο ρόστερ και πολλές καλές εναλλακτικές από τον πάγκο, αλλά φαίνεται πως αυτό ίσως και να μπέρδεψε τα πράγματα σε πολλά κρίσιμα παιχνίδια όταν η ομάδα αδυνατούσε να βρει ομοιογένεια και χημεία.

Δεν είναι πρώτη φορά που ένας προπονητής γίνεται αποδέκτης κριτικής και σαφώς δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Καλώς ή κακώς το όνομά του έχει συνδεθεί με τα δύσκολα χρόνια του συλλόγου όταν αυτός και ο Καραμαρούδης κράτησαν τον Παναθηναϊκό ζωντανή αλλά η αξία τους ως προπονητές αποδείχθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Ο Ανδρεόπουλος έδειξε ότι είναι καλός προπονητής όταν έκανε τον Παναθηναϊκό από ομάδα επιβίωσης ομάδα πρωταθλητισμού, έπεισε ακόμα περισσότερους όταν κατέκτησε το νταμπλ του 2020 και έπεισε ακόμα περισσότερους όταν ξαναέφερε τον τίτλο στους πράσινους το 2022 και το 2025.

Η συζήτηση περί ικανότητας του Ανδρεόπουλου, λοιπόν, μάλλον είναι πέραν του δέοντος άδικη καθώς όχι μόνο έχει καταφέρει να κρατήσει τον Παναθηναϊκό στα ψηλά όλα αυτά τα χρόνια αλλά το έχει κάνει και σε σεζόν όπου οι αντίπαλοί του ήταν ανώτεροι και με μεγάλα μπάτζετ. Σε ένα πρωτάθλημα όπου είναι ξεκάθαρο ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος από ποτέ είναι αδιανόητο για μια ομάδα να πάει τρένο από την αρχή ως το τέλος της σεζόν. Και αυτό συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι καμία από τις σεζόν όπου κατέκτησαν το πρωτάθλημα δεν ήταν ασταμάτητοι από την αρχή μέχρι το φινάλε και αυτό είναι λογικό. Όσες φορές κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα είχαν την ουσία από τα μισά και μετά όταν τα ματς καίνε. Ένας πιθανός αποκλεισμός από το CEV Cup σίγουρα θα λογίζεται ως αποτυχία, βέβαια, και σίγουρα θα έχει κόστος αλλά δεν αποτελεί το τέλος του κόσμου ειδικά έχοντας υπόψιν ότι αντίπαλος ήταν η Πουατιέ και όχι μια ομάδα της πλάκας.

Συνοψίζοντας, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μπορεί να μην είναι ο Ντι Τζιόρτζι αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι προπονητής της πλάκας. Δεν τα πήρε άριστα ως τώρα στη σεζόν αλλά αυτό δε σημαίνει ότι απέτυχε κιόλας όντως μόλις Δεκέμβριος. Και σίγουρα έχει αποδείξει ξανά και ξανά ποιος είναι και δεν έχει λόγο να… δικιολογηθεί σε κανέναν. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ως φαβορί τη σεζόν και αυτό καλείται να το προστατέψει καθώς αν δεν το κάνει θα μιλάμε για αποτυχία αλλά αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Σίγουρα, όμως, η σεζόν έχει δρόμο και όπως μάθαμε καλά τα τελευταία χρόνια τον Μάιο ξυρίζουν το γαμπρό.