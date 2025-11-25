Παρά την απουσία της Ντιούφ, η Ένωση είχε σε μεγάλη βραδιά την Τούτκου Γιούζγκεντς φτάνοντας σε μία πανάξια νίκη με 3-1 στο Ολυμπιακό Χωριό.

Αποδίδοντας καταπληκτικό βόλεϊ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η ΑΕΚ «διέλυσε» την πανίσχυρη ιταλική Βαλεφόλια, ένα απ’ τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του εφετινού Challenge Cup Γυναικών, με 3-1 στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «32» και πήρε ισχυρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ιταλία.

Παρά την απουσία της Ντιούφ, η ΑΕΚ είχε σε μεγάλη βραδιά την Τούτκου Γιούζγκεντς φτάνοντας σε μία πανάξια νίκη. Στο πρώτο σετ η «Ένωση» έχτισε μια διαφορά (13-10) και στη συνέχεια κυριάρχησε πλήρως φτάνοντας στο 25-15.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ με την ΑΕΚ να προηγείται 13-10 και να ανοίγει τη διαφορά (16-11, 24-17) φτάνοντας εξίσου εύκολα και στο 2-0 με 25-17.

Στο τρίτο σετ η ιταλική ομάδα αντέδρασε κι επικράτησε εύκολα με 25-16, όμως η ΑΕΚ δεν την άφησε να «επιστρέψει» πλήρως στο ματς, καθώς στο τέταρτο σετ έφερε τον αγώνα στα μέτρα της κι «έκλεισε» το παιχνίδι με 25-22.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 55 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Βαλεφόλια προήλθαν από 2 άσσους, 38 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-15, 25-17, 16-25, 25-22) σε 99'

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 3 (0/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπουρτέα 14 (11/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 72% υπ. - 44% άριστες), Καββαδία 12 (8/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιούζγκεντς 19 (18/36 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 12 (12/40 επ., 47% υπ. - 26% άριστες), Σάβατζ 10 (6/17 επ., 4 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 56% υπ. - 11% άριστες), Κλέπκου.

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 12 (9/35 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τόκμπουομ 2 (0/3 επ., 2 μπλοκ), Μπούτιγκαν 7 (4/9 επ.,3 μπλοκ), Μπουντάι Ουγκουρεάνου 7 (5/27 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ.-33% άριστες), Ομορούγι 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ.-22% άριστες), Λαζάρο 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ) / Ντε Μπορτόλι (λ, 67% υπ.22% άριστες), Φεντούτζι, Καρλέτι 5 *5/20 επ., 50% υπ.-43% άριστες), Τζιοβανίνι 6 (6/11 επ., 50% υπ.-2% άριστες), Κάντι 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Στογιάνοβα 1 (1/5 επ.).