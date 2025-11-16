Με την Κούμπουρα να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση με 28 πόντους και την Αμπντεραχίμ να ακολουθεί με 18, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την 5η αγωνιστική, έχοντας πλέον διαφορά μόλις ενός βαθμού από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
Από την πλευρά του Πανιωνίου, η Ραχίμοβα σημείωσε 18 πόντους και η Ατανασίεβιτς πρόσθεσε άλλους 15, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να βρίσκεται στην 7η θέση με 7 βαθμούς, ισοβαθμώντας με Μίλωνα, Θέτιδα και ΑΟ Θήρας.
Το ματς
Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημα. Ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά και πήρε μικρό προβάδισμα, όμως ο Ολυμπιακός ισοφάριζε συνεχώς και καμία ομάδα δεν μπορούσε να ξεφύγει. Στο 20-20 ο ρυθμός ανέβηκε ακόμη περισσότερο, με τις «ερυθρόλευκες» να βρίσκουν κρίσιμους πόντους από Ντι Ιούλιο, Αμπντεραχίμ και Κούμπουρα. Παρά την πίεση της Ραχίμοβα στο τέλος, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το σετ με 25-23.
Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός διατήρησε διαφορά 4–6 πόντων στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Η Αμπντεραχίμ και η Κούμπουρα έβρισκαν συνεχώς λύσεις, όμως ο Πανιώνιος δεν άφησε το σετ να χαθεί εύκολα. Με σερί στο φινάλε, οι «κυανέρυθρες» πλησίασαν στον πόντο (23-22), αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να αντιδράσει άμεσα. Η Στεβάνοβιτς έφερε το σετ μπολ και η Αμπντεραχίμ το «τελείωσε», γράφοντας το 2-0.
Ο Πανιώνιος μπήκε πολύ αποφασιστικά στο τρίτο σετ και πήρε τον έλεγχο από νωρίς. Με δυνατό ξεκίνημα (5-10) και εξαιρετική πίεση στο σερβίς, οι φιλοξενούμενες διατήρησαν σταθερά τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός έκανε προσπάθεια να επιστρέψει, με την Κούμπουρα να μειώνει προσωρινά, όμως η Ραχίμοβα και η Ατανασίεβιτς βρήκαν κρίσιμους πόντους και οι «κυανέρυθρες» πήραν άνετα το σετ με 25-18, μειώνοντας σε 2-1 και ξαναμπαίνοντας στο παιχνίδι.
Ο Πανιώνιος ξεκίνησε καλύτερα στο τέταρτο σετ και πήρε προβάδισμα με 5-9, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε. Με σερί στο σερβίς, δυνατό μπλοκ και καθοριστικές επιθέσεις, οι «ερυθρόλευκες» ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά (15-14). Από εκεί και πέρα, το σετ έγινε πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο με πόντο μέχρι το 21-21. Εκεί η Κούμπουρα ανέλαβε δράση, αφού με δύο συνεχόμενους πόντους έδωσε αέρα στο σκορ, η Στεβάνοβιτς έφερε το matchball και η Κούμπουρα με άσσο «υπέγραψε» τη νίκη με 25-21.
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Κοκορομύτη, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καπουράνη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-23
2ο σετ: 8-7, 16-11, 21-18, 25-23
3ο σετ: 5-8, 12-16, 16-21, 18-25
4ο σετ: 5-8, 15-16, 21-20, 25-21
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 64 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 49 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-23, 18-25, 25-21) σε 111'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 28 (25/61 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (17/35 επ., 1 μπλοκ, 74% υπ. - 44% άριστες), Κόνεο 8 (8/25 επ., 66% υπ. - 28% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (2 άσσοι) / Αρτακιανού (λ, 61% υπ. - 32% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ).
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 9 (9/32 επ., 73% υπ. - 60% άριστες), Κοβαλέφσκα 4 (1 άσσος, 3 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 15 (15/29 επ., 66% υπ. - 41% άριστες), Ραχίμοβα 18 (15/42 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 11 (8/13 επ., 3 μπλοκ), Καρέλια / Ξανθοπούλου (λ, 83% υπ. - 67% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ), Αλεξάκου, Μιλεντίγιεβιτς, Φλιάκου.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών:
- Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-1 (25-23, 25-23, 18-25, 25-21)
- Μαρκόπουλο – ΑΟΝΣ Μίλων 3-2 (17-15, 22-25, 29-27, 18-25, 15-13)
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8)
- Θέτις – Άρης 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)
- ΑΟ Θήρας – Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-23, 25-23)
- Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες):
- Ολυμπιακός 13
- Παναθηναϊκός 12
- ΠΑΟΚ 12
- ΖΑΟΝ 9
- Μαρκόπουλο 8
- ΑΟΝΣ Μίλων 7
- Πανιώνιος 7
- Θέτις 7
- ΑΟ Θήρας 7
- ΑΕΚ 6
- Ηλυσιακός 2
- Άρης 0