Ο Ολυμπιακός πήρε μια σημαντική και δύσκολη νίκη με 3-1 σετ απέναντι στον Πανιώνιο Betsson για την 5η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, στο κλειστό «Μ. Μερκούρη» του Ρέντη.

Με την Κούμπουρα να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση με 28 πόντους και την Αμπντεραχίμ να ακολουθεί με 18, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την 5η αγωνιστική, έχοντας πλέον διαφορά μόλις ενός βαθμού από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά του Πανιωνίου, η Ραχίμοβα σημείωσε 18 πόντους και η Ατανασίεβιτς πρόσθεσε άλλους 15, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να βρίσκεται στην 7η θέση με 7 βαθμούς, ισοβαθμώντας με Μίλωνα, Θέτιδα και ΑΟ Θήρας.

Το ματς

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημα. Ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά και πήρε μικρό προβάδισμα, όμως ο Ολυμπιακός ισοφάριζε συνεχώς και καμία ομάδα δεν μπορούσε να ξεφύγει. Στο 20-20 ο ρυθμός ανέβηκε ακόμη περισσότερο, με τις «ερυθρόλευκες» να βρίσκουν κρίσιμους πόντους από Ντι Ιούλιο, Αμπντεραχίμ και Κούμπουρα. Παρά την πίεση της Ραχίμοβα στο τέλος, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το σετ με 25-23.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός διατήρησε διαφορά 4–6 πόντων στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Η Αμπντεραχίμ και η Κούμπουρα έβρισκαν συνεχώς λύσεις, όμως ο Πανιώνιος δεν άφησε το σετ να χαθεί εύκολα. Με σερί στο φινάλε, οι «κυανέρυθρες» πλησίασαν στον πόντο (23-22), αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να αντιδράσει άμεσα. Η Στεβάνοβιτς έφερε το σετ μπολ και η Αμπντεραχίμ το «τελείωσε», γράφοντας το 2-0.

Ο Πανιώνιος μπήκε πολύ αποφασιστικά στο τρίτο σετ και πήρε τον έλεγχο από νωρίς. Με δυνατό ξεκίνημα (5-10) και εξαιρετική πίεση στο σερβίς, οι φιλοξενούμενες διατήρησαν σταθερά τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός έκανε προσπάθεια να επιστρέψει, με την Κούμπουρα να μειώνει προσωρινά, όμως η Ραχίμοβα και η Ατανασίεβιτς βρήκαν κρίσιμους πόντους και οι «κυανέρυθρες» πήραν άνετα το σετ με 25-18, μειώνοντας σε 2-1 και ξαναμπαίνοντας στο παιχνίδι.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε καλύτερα στο τέταρτο σετ και πήρε προβάδισμα με 5-9, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε. Με σερί στο σερβίς, δυνατό μπλοκ και καθοριστικές επιθέσεις, οι «ερυθρόλευκες» ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά (15-14). Από εκεί και πέρα, το σετ έγινε πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο με πόντο μέχρι το 21-21. Εκεί η Κούμπουρα ανέλαβε δράση, αφού με δύο συνεχόμενους πόντους έδωσε αέρα στο σκορ, η Στεβάνοβιτς έφερε το matchball και η Κούμπουρα με άσσο «υπέγραψε» τη νίκη με 25-21.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Κοκορομύτη, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-23

2ο σετ: 8-7, 16-11, 21-18, 25-23

3ο σετ: 5-8, 12-16, 16-21, 18-25

4ο σετ: 5-8, 15-16, 21-20, 25-21

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 64 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 49 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-23, 18-25, 25-21) σε 111'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 28 (25/61 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (17/35 επ., 1 μπλοκ, 74% υπ. - 44% άριστες), Κόνεο 8 (8/25 επ., 66% υπ. - 28% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (2 άσσοι) / Αρτακιανού (λ, 61% υπ. - 32% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 9 (9/32 επ., 73% υπ. - 60% άριστες), Κοβαλέφσκα 4 (1 άσσος, 3 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 15 (15/29 επ., 66% υπ. - 41% άριστες), Ραχίμοβα 18 (15/42 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 11 (8/13 επ., 3 μπλοκ), Καρέλια / Ξανθοπούλου (λ, 83% υπ. - 67% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ), Αλεξάκου, Μιλεντίγιεβιτς, Φλιάκου.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών:

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-1 (25-23, 25-23, 18-25, 25-21)

Μαρκόπουλο – ΑΟΝΣ Μίλων 3-2 (17-15, 22-25, 29-27, 18-25, 15-13)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8)

Θέτις – Άρης 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)

ΑΟ Θήρας – Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-23, 25-23)

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες):