Μεγάλη νίκη για το Μαρκόπουλο σε ματσάρα που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα!

Μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ολοκληρώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το Μαρκόπουλο πέρασε με 3-2 σετ από την έδρα της Θέτιδας Βούλας και παρέμεινε αήττητο στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών.

Η ομάδα των Μεσογείων συνέχισε για τρίτο συνεχόμνο αγώνα τη φοβερή πορεία της στο πρωτάθλημα και με την τρίτη νίκη της στο τάι μπρέικ έφτασε τους 6 βαθμούς. Αντίθετα, η Θέτιδα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη πρώτη φετινή της νίκη στο πρώτο της παιχνίδι στην έδρα της, γνώρισε την δεύτερη ήττα της στο πέμπτο σετ και τρίτη συνολικά.



Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του Μαρκοπούλου στο πρώτο σετ, καθώς με τους συνεχόμενους άσσους της Μάρμεν προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 1-7. Οι φιλοξενούμενες συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας προβάδισμα με 4-9 χάρη στο μπλοκ τους και μην αφήνοντας τη Θέτιδα να πλησιάσει. Το Μαρκόπουλο έφτασε έως και το 9-17 με επίθεση της Τζόνσον και το 12-21 με άσσο της Σπανού, για να κλείσει το πρώτο σετ με 13-25 χάρη σε άσσο της Καθάριου.



Η Θέτιδα στο δεύτερο σετ μπήκε αποφασισμένη να αλλάξει το σκηνικό και προηγήθηκε με 6-3 χάρη στα καλά σερβίς της Νικολογιάννη. Το Μαρκόπουλο ισοφάρισε (6-6) μετά από λάθος της Πάλακ, με την ομάδα της Βούλας να παίρνει νέο προβάδισμα με 9-7 με μπλοκ της Ούτερμπακ.

Η διαφορά ανέβηκε έως το 14-8 χάρη στα καλά σερβίς της Πάλακ, με τη Θέτιδα να φτάνει στο 17-10 με κόντρα μπάλα της Νικολογιάννη. Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη προηγήθηκε μέχρι και με οκτώ πόντους (21-14) με την Ούτερμπακ, δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα αυτό το σετ.

Το Μαρκόπουλο έκανε την ύστατη προσπάθεια, μειώνοντας σε 22-18 με την Κωτσαρά και 23-21 με την Τζόνσον. Εκεί όμως η Νικολογιάννη έκανε το 24-21 δίνοντας σετ μπολ στην ομάδα της, με τη Φερέιρα να κάνει το 25-21 ισοφαρίζοντας για την ομάδα της Βούλας.



Στο τρίτο σετ μετά το 9-10 η συνέχεια άνηκε στο Μαρκόπουλο που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Θέτιδας και με την Τζόνσον να παίρνει τη μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση το σκορ έγινε 18-23. Με σέρβερ την Νικολογιάννη και δύο συνεχόμενους άσσους η ομάδα της Βούλας μείωσε σε 22-23 αλλά πάλι η Τζόνσον έδωσε τη λύση (22-24). Η Κλαρκ μετά από φάση διαρκείας έσβησε το πρώτο σετ μπολ αλλά στη συνέχεια η Αμερικανίδα έχασε το σερβίς για το 23-25.



Στο τέταρτο σετ η Θέτιδα μπήκε αποφασισμένη να στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Με πρωταγωνίστρια την Νικολογιάννη, πίεση στο σερβίς και καλά στημένο μπλοκ, η Θέτιδα απέκτησε διψήφια διαφορά στο σετ και με επίθεση της διεθνούς ακραίας έγινε το 25-16 για το 2-2 σετ.



Της... ανατροπής έγινε στο τάι μπρέικ με τη Θέτιδα να προηγείται με 3-0 και 5-3, αλλά το Μαρκόπουλο με την Καθάριου πέρασε μπροστά με 5-6. Μετά από λάθος της ομάδας των Μεσογείων (τέσσερις μπαλιές) η Θέτιδα ξέφυγε εκ νέου με +2 (10-8) αλλά οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν και πάλι και με μπλοκ της Γουόκερ έγινε το 10-11. Η Νικολογιάννη έχασε την επίθεση για το 11-13, η Σπανού μπλόκαρε την Ούτερμπακ για το 11-14 και στη συνέχεια η Τζόνσον με άσσο τελείωσε την αναμέτρηση για το 11-15.



Διαιτητές: Κυριοπούλου, Κατερλή, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Δημόπουλος, Βέντρας, Γραμματεία: Χαρίτου.



Διακύμανση:

1ο σετ: 2-8, 8-16, 12-21, 13-25

2ο σετ: 8-7, 16-10, 21-14, 25-21

3ο σετ: 7-8, 12-16, 15-21, 23-25

4ο σετ: 8-5, 16-7, 21-12, 25-16

5ο σετ: 5-3, 7-8, 11-12, 11-15

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 57 επιθέσεις, 8 άσσους, 13 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Μαρκοπούλου προήλθαν από 45 επιθέσεις, 9 άσσους, 15 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (13-25, 25-21, 23-25, 25-16, 11-15)

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 4 (2/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βλαχάκη 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ, 14% υπ. - 14% άριστες), Κλαρκ 6 (5/15 επ., 1 μπλοκ), Ούτερμπακ 16 (11/35 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Πάλαγκ 11 (10/33 επ., 1 μπλοκ, 30% υπ. - 15% άριστες), Ματσαρόκη 10 (4/6 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 30% υπ. - 15% άριστες), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση, Νικολογιάννη 28 (24/63 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες).



Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Έλενα Κανελλοπούλου): Γουόκερ 10 (4/9 επ., 6 μπλοκ), Τζόνσον 22 (20/48 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάρμεν 6 (2/18 επ., 4 άσσοι, 60% υπ. - 20% άριστες), Καθάριου 5 (3/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σπανού 13 (8/33 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ, 43% υπ. - 17% άριστες), Γκραμπόφσκα 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 35% υπ. - 9% άριστες), Κωτσαρά 7 (6/20 επ., 1 άσσος), Αλλαγιάννη 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Καράγκουτη, Λογαρά.