Ρόγκα στο SDNA: «Με βοήθησε στα δύσκολα ο Παναθηναϊκός - Ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα η φετινή σεζόν»

Πένυ Ρόγκα εφ' όλης της ύλης στο SDNA, σχολιάζει την δύσκολη περίοδο της ζωής της, τις συγκλονιστικές στιγμές του περσινού τελευταίου αγώνα αλλά και για την μεγάλη της, τον Παναθηναϊκό.

Η ώρα της αγωνιστικής επιστροφής για την Πένυ Ρόγκα. Η διεθνής λίμπερο, ύστερα την μεγάλη μάχη που έδωσε και βγήκε νικήτρια, είναι έτοιμη να επιστρέψει στα αγωνιστικά τερέν με τον αγαπημένος της Παναθηναϊκό.

Η Πένυ Ρόγκα σε αποκλειστική συνέντευξη στο SDNA, αναφέρεται για την επανερχομό της, για την περσινή σεζόν, για τους στόχους της φετινής αλλά και για την στήριξη του «τριφυλλιού», στην δύσκολη περίοδο που διένυσε.

Διαβάστε όσα είπε η 38χρονη αθλήτρια:

Μια ιδιαίτερη σεζόν έρχεται για εσένα, καθώς επιστρέφεις στα αγωνιστικά δρώμενα. Πως αισθάνεσαι για αυτό;

Πράγματι είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για εμένα. Ουσιαστικά μετράω 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό, είναι μεγάλη η αγάπη μου για αυτόν τον σύλλογο, για αυτή την οικογένεια που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και αυτό αποτυπώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου, με στήριξαν από την πρώτη στιγμή που άρχισα να αντιμετωπίζω το πρόβλημα υγείας. Χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να ξαναμπώ στα παρκέ και να παίξω αυτό που έχω μάθει να κάνω τόσα χρόνια.

Την περσινή χρονιά, ο Παναθηναϊκός δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο, ύστερα από τέσσερα χρόνια. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για εσάς;

Νομίζω δεν το καθορίζει η προηγούμενη χρονιά, κάθε σεζόν ο Παναθηναϊκός και για τους αθλητές του σηκώνουν ένα έξτρα βάρος, γιατί πάντα θέλουμε ο σύλλογος να πρωταγωνιστεί, να έχει υψηλούς στόχους. Οπότε είναι κάτι δεδομένο για εμάς που αντιπροσωπεύουμε αυτή την ομάδα, πρέπει να το δούμε σαν πρόκληση. Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι αθλητές είναι απλά να παίζουν με την καρδιά τους και την ψυχή τους, να δίνουν το 100% κάθε φορά και το αποτέλεσμα θα έρθει αργά η γρήγορα.

Στον τελευταίο αγώνα σας την περασμένη σεζόν, είδαμε απίστευτες στιγμές, με τον κόσμο να χειροκροτεί μετά τον αποκλεισμό σας, με τις Αθηνά Παπαφωτίου, Ναταλία Μεταξά και Μάρετ Γκρόθες να κλαίνε. Πως το ζήσατε σαν ομάδα;

Ήτανε μια έντονη στιγμή, θεωρώ περισσότερο για τα κορίτσια που ανέφερες καθώς αποχώρησαν. Αυτός ο αγώνας αποτύπωσε τι απόλυτα το τι σημαίνει Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκή ιδέα. Παρόλο που δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιον τίτλο, ο κόσμος ήταν εκεί, αναγνώρισε την προσπάθεια όλων των αθλητριών, τις στηρίξανε, τις αγκαλιάσανε και δείξανε την αγάπη τους προς το τμήμα μας.

Νέος προπονητής, πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Ένα σχόλιο ενόψει της νέας σεζόν.

Δεν τίθεται ποτέ θέμα εμπιστοσύνης γιατί είναι η αρχή σε μια ομάδα. Όταν πρέπει να συνεργαστείς με άλλα 15 άτομα, θα πρέπει να εμπιστεύεστε ο ένας τον άλλο για να μπορέσετε να αποδώσετε μέσα στο γήπεδο, πρέπει να υπάρχει στήριξη, εκτίμηση. Προφανώς η αποχωρήσεις της Αθηνάς (Παπαφωτίου), της Ναταλίας (Μεταξά) και της Μάρετ (Γκρόθες) είναι αρκετά σημαντικές, λόγω ότι ήταν βασικά γρανάζια της ομάδας για αρκετά χρόνια, ήταν σημαντικός ο ρόλος τους σε όλες. Αλλά από εδώ και πέρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ομάδα μας φέτος, έχουμε μείνει κάποιες που θεωρούμαστε παλιές και πρέπει να μυήσουμε ουσιαστικά τις νέες συμπαίκτριες στο τι πάει να πει Παναθηναϊκός, που παίζουν, τι εκπροσωπούνε και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε, φέρνοντας εις πέρας όλους τους στόχους μας. Απλά επειδή ήμαστε νέα ομάδα χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να δέσουμε σαν σύνολο.

Πέρασες μια πολύ δύσκολη περίοδο και εκτός από αυτό, επιστρέφεις στα γήπεδα. Δεν το κάνουν πολλοί αθλητές αυτό.

Ουσιαστικά δεν κατάλαβα ποτέ την σοβαρότητα της κατάστασης και νομίζω ότι ο αθλητισμός με βοήθησε σε όλο αυτό, γιατί ήμουνα εκεί συγκεντρωμένη. Είχα θέσει στόχο και έπρεπε να είμαι εκεί, παλεύοντας κάθε μέρα για να τον πετύχω. Χαίρομαι που καταφέρνω και φέτος είμαι στο γήπεδο υγιής και μπορώ να δώσω τα πάντα, να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο από όλα, να παίζω βόλεϊ. Πόσο μάλλον στην ομάδα που αγαπώ που με έχει στηρίξει σε όλα, όπως αντίστοιχα έχω κάνει και εγώ. Είναι μια αρκετά μεγάλη, δύσκολη χρονιά αλλά με πολλές προκλήσεις και πιστεύω ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.