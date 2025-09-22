Βουλγαρία – ΗΠΑ στους «8» του Παγκοσμίου! (vids)

Η Βουλγαρία και οι ΗΠΑ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών στις Φιλιππίνες, όπου θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για μια θέση στα ημιτελικά.

Οι Βούλγαροι πήραν καθαρή νίκη επί της Πορτογαλίας με 3-0 σετ και επιστρέφουν στους «8» για πρώτη φορά μετά το 2010.

Ο Αλεξάνταρ Νικόλοφ ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 19 πόντους, ενώ ο 19χρονος Σιμεόν Νικόλοφ καθοδήγησε εξαιρετικά την ομάδα από τη θέση του πασαδόρου.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, οι ΗΠΑ επικράτησαν με 3-1 της Σλοβενίας, βρίσκοντας ρυθμό από το δεύτερο σετ και μετά.

Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία πρωταγωνίστησε με 12 πόντους στην επίθεση, 4 μπλοκ και 6 άσους, οδηγώντας την ομάδα του στην ανατροπή.

Το πανόραμα της φάσης των «16»

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Ολλανδία 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)

Πολωνία – Καναδάς 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Αργεντινή – Ιταλία 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)

Βέλγιο – Φινλανδία 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλγαρία – Πορτογαλία 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)

Η.Π.Α. – Σλοβενία 1-3 (25-19, 22-25, 17-25, 20-25)

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

10.30: Τυνησία – Τσεχία (7)

15.00: Σερβία – Ιράν (8)

Προημιτελικά

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Πολωνία (9)

Βέλγιο – Ιταλία (10)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλγαρία – ΗΠΑ (11)

Νικητής αγώνα (7) – Νικητής αγώνα (8) (12)

Ημιτελικά

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Νικητής αγώνα (9) – Νικητής αγώνα (10) (13)

Νικητής αγώνα (11) – Νικητής αγώνα (12) (14)

Μικρός Τελικός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Χαμένος αγώνα (13) – Χαμένος αγώνα (14)

Τελικός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025