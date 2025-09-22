Βουλγαρία – ΗΠΑ στους «8» του Παγκοσμίου! (vids)

Οι Βούλγαροι πήραν καθαρή νίκη επί της Πορτογαλίας με 3-0 σετ και επιστρέφουν στους «8» για πρώτη φορά μετά το 2010.
Ο Αλεξάνταρ Νικόλοφ ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 19 πόντους, ενώ ο 19χρονος Σιμεόν Νικόλοφ καθοδήγησε εξαιρετικά την ομάδα από τη θέση του πασαδόρου.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, οι ΗΠΑ επικράτησαν με 3-1 της Σλοβενίας, βρίσκοντας ρυθμό από το δεύτερο σετ και μετά.
Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία πρωταγωνίστησε με 12 πόντους στην επίθεση, 4 μπλοκ και 6 άσους, οδηγώντας την ομάδα του στην ανατροπή.
Το πανόραμα της φάσης των «16»
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
- Τουρκία – Ολλανδία 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)
- Πολωνία – Καναδάς 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14)
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
- Αργεντινή – Ιταλία 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)
- Βέλγιο – Φινλανδία 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
- Βουλγαρία – Πορτογαλία 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)
- Η.Π.Α. – Σλοβενία 1-3 (25-19, 22-25, 17-25, 20-25)
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
- 10.30: Τυνησία – Τσεχία (7)
- 15.00: Σερβία – Ιράν (8)
Προημιτελικά
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
- Τουρκία – Πολωνία (9)
- Βέλγιο – Ιταλία (10)
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
- Βουλγαρία – ΗΠΑ (11)
- Νικητής αγώνα (7) – Νικητής αγώνα (8) (12)
Ημιτελικά
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
- Νικητής αγώνα (9) – Νικητής αγώνα (10) (13)
- Νικητής αγώνα (11) – Νικητής αγώνα (12) (14)
Μικρός Τελικός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
- Χαμένος αγώνα (13) – Χαμένος αγώνα (14)
Τελικός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
- Νικητής αγώνα (13) – Νικητής αγώνα (14)