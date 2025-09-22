MENU
Βουλγαρία – ΗΠΑ στους «8» του Παγκοσμίου! (vids)

Η Βουλγαρία και οι ΗΠΑ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών στις Φιλιππίνες, όπου θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για μια θέση στα ημιτελικά.

Οι Βούλγαροι πήραν καθαρή νίκη επί της Πορτογαλίας με 3-0 σετ και επιστρέφουν στους «8» για πρώτη φορά μετά το 2010.

Ο Αλεξάνταρ Νικόλοφ ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 19 πόντους, ενώ ο 19χρονος Σιμεόν Νικόλοφ καθοδήγησε εξαιρετικά την ομάδα από τη θέση του πασαδόρου.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, οι ΗΠΑ επικράτησαν με 3-1 της Σλοβενίας, βρίσκοντας ρυθμό από το δεύτερο σετ και μετά.

Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία πρωταγωνίστησε με 12 πόντους στην επίθεση, 4 μπλοκ και 6 άσους, οδηγώντας την ομάδα του στην ανατροπή. 

Το πανόραμα της φάσης των «16»

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

  • Τουρκία – Ολλανδία 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)
  • Πολωνία – Καναδάς 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

  • Αργεντινή – Ιταλία 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)
  • Βέλγιο – Φινλανδία 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

  • Βουλγαρία – Πορτογαλία 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)
  • Η.Π.Α. – Σλοβενία 1-3 (25-19, 22-25, 17-25, 20-25)

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

  • 10.30: Τυνησία – Τσεχία (7)
  • 15.00: Σερβία – Ιράν (8)

Προημιτελικά

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

  • Τουρκία – Πολωνία (9)
  • Βέλγιο – Ιταλία (10)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

  • Βουλγαρία – ΗΠΑ (11)
  • Νικητής αγώνα (7) – Νικητής αγώνα (8) (12)

Ημιτελικά

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

  • Νικητής αγώνα (9) – Νικητής αγώνα (10) (13)
  • Νικητής αγώνα (11) – Νικητής αγώνα (12) (14)

Μικρός Τελικός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

  • Χαμένος αγώνα (13) – Χαμένος αγώνα (14)

Τελικός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

  • Νικητής αγώνα (13) – Νικητής αγώνα (14)
