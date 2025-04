Επίσημα στον Ηρακλή ο Παπαγεωργίου

Ο έμπειρος κεντρικός Θανάσης Παπαγεωργίου είναι και επίσημα παίκτης της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Θανάση Παπαγεωργίου.

Με ύψος 2,02μ., δυναμική παρουσία στο φιλέ και σημαντική εμπειρία, ο Θανάσης έρχεται να προσφέρει ποιότητα, σταθερότητα και ηγετική φυσιογνωμία στην ομάδα μας.

Τον καλωσορίζουμε στην κυανόλευκη οικογένεια και του ευχόμαστε μια γεμάτη και επιτυχημένη σεζόν!

Who is Who

Ονοματεπώνυμο: Θανάσης Παπαγεωργίου

Ημ. Γέννησης: 29/10/1998

Ύψος: 2,02 μ.

Θέση: Κεντρικός Μπλοκέρ

Προηγούμενες ομάδες:

• Άθλος Ορεστιάδας (2024-2025)

• ΑΟΠ Κηφισιάς (2023-2024)

• Αριστοτέλης Σκύδρας (2022-2023)

• Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης (2020 – 2022 & 2014-2017)

• Μ.Γ.Σ. Α.Ε. Κομοτηνής (2019-2020 & 2017-2018)

• Γ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος (2008-2014)