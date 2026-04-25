Νέα κινεζική μάρκα στην Ελλάδα με το όνομα... Ελληνα τραγουδιστή

Η Lepas, που έκανε πριν λίγες ημέρες το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στο Μιλάνο και αποτελεί τον premium βραχίονα του Chery Group, έρχεται στην Ελλάδα!

Ο στόχος της είναι ξεκάθαρος, να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία μετακίνησης, με έμφαση στην ποιότητα, την άνεση και μια πιο εκλεπτυσμένη αισθητική για οδηγό και επιβάτες.

Τα μοντέλα της ακολουθούν τη σχεδιαστική φιλοσοφία Leopard Aesthetics, υιοθετώντας μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση, με καθαρές γραμμές και ισορροπημένες αναλογίες που «κουμπώνουν» στα γούστα της αγοράς της Γηραιάς Ηπείρου.

Στην Ελλάδα, την εισαγωγή της Lepas αναλαμβάνει η Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την παρουσία της μάρκας στη χώρα.

Σε πρώτη φάση, η γκάμα θα αποτελείται από δύο SUV. Στη βάση θα βρίσκεται το L6, ένα C-SUV που θα διατίθεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και ως plug-in hybrid. Στην υβριδική του εκδοχή, η συνδυαστική αυτονομία –σύμφωνα με την εταιρεία– φτάνει έως τα 1.100 χιλιόμετρα.

Πιο ψηλά στην ιεραρχία τοποθετείται το L8, ένα D-SUV με plug-in hybrid σύστημα, το οποίο ανεβάζει τον πήχη ακόμα περισσότερο, με συνδυαστική αυτονομία που αγγίζει τα 1.300 χιλιόμετρα.

Κοινός παρονομαστής και για τα δύο μοντέλα θα είναι η πλατφόρμα Intelligent LEX, σε συνδυασμό με το υβριδικό σύστημα Super Hybrid που ήδη χρησιμοποιεί η Chery, ένα πακέτο που δείχνει προς τα πού θέλει να κινηθεί η μάρκα. Τεχνολογία, αποδοτικότητα και ένα πιο premium αφήγημα από αυτό που μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα ο όμιλος.