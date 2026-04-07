GAC: Στην πρώτη θέση στη διατήρηση αξίας τριετίας

Η GAC Group ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών στην εγχώρια αγορά της στον δείκτη διατήρησης αξίας οχημάτων σε βάθος 3ετίας, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια αξία των προϊόντων της, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Ισχυρές επιδόσεις σε βασικές κατηγορίες

Σημαντική συμβολή στην κορυφαία αυτή διάκριση έχουν τα μοντέλα της GAC, τα οποία καταγράφουν υψηλά ποσοστά διατήρησης αξίας στις κατηγορίες τους:

Τα ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς AION , μεταξύ αυτών και το ΑΙΟΝ V που διατίθεται και στην χώρα μας, συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιλογές της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της GAC στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Το GAC GS 8 κατέχει την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεσαίων SUV , με ποσοστό διατήρησης αξίας που αγγίζει το 77% μετά από τρία χρόνια χρήσης.

Τα μοντέλα GAC E 8 και E 9 σημειώνουν επίσης ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Ειδικά τα μοντέλα, AION V και E9 περιλαμβάνονται στις κορυφαίες θέσεις της συνολικής κατάταξης, ανεξαρτήτως κατηγορίας (segment).

Αναμφισβήτητα, ξεχωριστή θέση σε αυτή τη δυναμική έχει το AION V, το μοντέλο που διατίθεται και στην χώρα μας και ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει ηλεκτρικό C-SUV σήμερα. Με αυτονομία έως 510 km (WLTP), πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που ξεκινά από 29.900€ (με επιδοτήσεις και προγράμματα), προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο αξίας που το τοποθετεί στον πυρήνα της αγοράς.

Και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει να ξεχωρίζει: η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία, την άνεση, τους χώρους και το συνολικό κόστος χρήσης. Το AION V αποτελεί μια συνολική πρόταση μετακίνησης με ουσιαστικό value for money για τον σύγχρονο οδηγό.

Παράλληλα, η γκάμα της AION στην ελληνική αγορά ενισχύθηκε πρόσφατα και με το νέο AION UT, ένα σύγχρονο ηλεκτρικό hatchback που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της αστικής μετακίνησης. Με τιμή εκκίνησης από 22.400€ για την έκδοση Premium και 24.400€ για την Luxury (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης), το AION UT προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο σε επίπεδο εξοπλισμού, τεχνολογίας και αυτονομίας.

Ποιότητα που διατηρείται στον χρόνο

Η συγκεκριμένη διάκριση της GAC AION αντικατοπτρίζει τη στρατηγική προσήλωση της GAC στην ανάπτυξη οχημάτων που προσφέρουν διαχρονική αξία. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και μέσα από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, η εταιρεία ενισχύει σταθερά την ανταγωνιστικότητά της.

Η στρατηγική που ακολουθείται, «One GAC 2.0» αποτελεί βασικό άξονα της παγκόσμιας ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κινητικότητας και την ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

“One GAC 2.0”

Η στρατηγική «One GAC 2.0» αποτυπώνει τη συνολική φιλοσοφία της εταιρείας για μια ενιαία, παγκόσμια προσέγγιση στην κινητικότητα. Με επίκεντρο το όραμα για έξυπνη και βιώσιμη μετακίνηση, η GAC επενδύει σε μια συνεκτική εμπειρία για τον χρήστη, ενσωματώνοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, προηγμένη τεχνολογία και τοπική προσαρμογή σε κάθε αγορά. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς brand που συνδυάζει αξιοπιστία, καινοτομία και ουσιαστική σύνδεση με τις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.

Σταθερή δέσμευση στην αξιοπιστία

Η κορυφαία επίδοση στη διατήρηση αξίας αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες ποιότητας και αποδοχής ενός οχήματος στην αγορά.

Η GAC, με σταθερή παρουσία στις πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνει τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της εποχής, προσφέροντας οχήματα που συνδυάζουν τεχνολογία, ποιότητα και μακροχρόνια αξία.

Τα μοντέλα AION V και AION UT που διατίθενται από την AION στην Ελλάδα, Μέλος του Ομίλου Inchcape (Νεαπόλεως 1, Μαρούσι), έρχονται σε μια αγορά που έχει ήδη στραφεί προς την ηλεκτροκίνηση, για να της προσδώσουν ουσία, πρακτικότητα και πραγματική αξία χρήσης.

Το AION V τοποθετείται στον πυρήνα της κατηγορίας C-SUV, με αυτονομία έως 510 km (WLTP), ποιοτική κατασκευή και υψηλό επίπεδο άνεσης και σταθερότητας στην κύλιση. Διαθέτει σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον και πλήρη συνδεσιμότητα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης και καθημερινής χρήσης.

Το AION UT καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες του αστικού ιστού, συνδυάζοντας αυτονομία έως 430 km (WLTP), ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης. Παρά το compact μέγεθός του, ενσωματώνει σύγχρονη τεχνολογία, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και πλήρη συνδεσιμότητα, προσφέροντας μια πρακτική και εξελιγμένη λύση για την πόλη.

Κοινός παρονομαστής των δύο μοντέλων είναι η ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία, την άνεση και την ποιότητα κύλισης, την τεχνολογία και τον εξοπλισμό, διαμορφώνοντας προτάσεις που μετατρέπουν την ηλεκτροκίνηση σε μια αξιόπιστη και ουσιαστική επιλογή για τον σύγχρονο οδηγό και μια εξαιρετική σχέση μεταξύ ποιότητας-τιμής.