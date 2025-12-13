Υπουργείο Μεταφορών: Δίνει 5 εκατ. ευρώ για σύμβουλο ηλεκτροκίνησης - Έρχονται ομαδικές αγωγές για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Χιλιάδες πολίτες καταγγέλλουν ότι επιβαρύνθηκαν με ένα υπέρμετρο χρέος καθώς αγόρασαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χωρίς τελικά να επιδοτηθούν.

Στη «χρυσή» πρόσληψη ενός συμβούλου ηλεκτροκίνησης, ο οποίος θα κληθεί μεταξύ άλλων να βάλει τάξη στους περίπου 40.000 φακέλους που έχουν υποβληθεί από το σύνολο των κυβερνητικών δράσεων, αλλά κυρίως από το Κινούμαι Ηλεκτρικά που ήταν και η δημοφιλέστερη όλων, προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την ώρα που χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έμειναν εκτός επιδοτήσεων ετοιμάζουν ομαδικές αγωγές κατά του υπουργείου.

Οπως προκύπτει από την προκήρυξη του διαγωνισμού για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αυξάνεται στα 7,5 εκ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της προαίρεσης, στόχος είναι η διαχείριση προγραμμάτων ηλεκτροκίνησης με την παροχή τεχνικής υποστήριξης, ελέγχου αιτήσεων, helpdesk, συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων, και διοικητικής βοήθειας για την ομαλή λειτουργία σε δράσεις όπως το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το «Πράσινα Ταξί», το «e-Αστυπάλαια» και το «Φορτίζω Παντού».

Όμως, την ίδια στιγμή που το κράτος αναζητά σύμβουλο, χιλιάδες πολίτες καταγγέλλουν ότι επιβαρύνθηκαν με ένα υπέρμετρο χρέος καθώς αγόρασαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χωρίς τελικά να επιδοτηθούν. Πρόκειται για ανθρώπους που υπέβαλαν αιτήσεις στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», όταν οι επιδοτήσεις έφταναν τα 9.000 ευρώ για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, με επιπλέον οικονομικά κίνητρα για απόσυρση παλιού αυτοκινήτου και εγκατάσταση φορτιστή, αλλά τελικώς αποκλείστηκαν.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024, «πάγωσε» προσωρινά λόγω εξάντλησης πόρων, επαναχρηματοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο 2025 και παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025. Κατά το διάστημα αυτό – όπως επισημαίνεται στη σελίδα «Αδικημένοι του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», χιλιάδες πολίτες προχώρησαν σε αγορές ηλεκτρικών οχημάτων, βασίζοντας τον οικονομικό προγραμματισμό τους στην εύλογη εμπιστοσύνη που τούς παρείχαν οι νομικές δεσμεύσεις του κράτους και των (συν)αρμόδιων υπουργείων μέσω των εκδοθεισών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Ωστόσο, με μεταγενέστερη απόφαση του περασμένου Ιουλίου, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τα συναρμόδια υπουργεία εισήγαγαν αναδρομικά νέα κριτήρια για την υπαγωγή στο πρόγραμμα αλλά και για το ύψος της σχετικής κρατικής επιδότησης: «Ορισαν αυθαίρετα ως επιλέξιμες αγορές ηλεκτρικού οχήματος μόνο όσες πραγματοποιήθηκαν από τις 7-6-2025 και μετά και, επιπροσθέτως, εξαίρεσαν εντελώς όσες έγιναν στο χρονικό διάστημα από 17-2-2025 έως και 6-6-2025. Ταυτόχρονα μείωσαν την επιδότηση από 9.000 ευρώ σε μόλις 3.000 ευρώ για όσους είχαν προβεί σε αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος μεταξύ 7-6- 2025 και 30-6-2025», επισημαίνει ο ένας εκ των δύο διαχειριστών της σελίδας στο Facebook, η οποία αριθμεί περισσότερα από 1.000 μέλη, Φώντας Δ.

Πολίτες τριών ταχυτήτων

Με τον τρόπο αυτό – όπως περιγράφει – δημιουργήθηκαν πολίτες τριών ταχυτήτων:

- όσοι έλαβαν κανονικά έως 9.000 ευρώ, δεδομένου ότι αυτή η κατηγορία έκανε την αγορά οχήματος από την αρχή του συγκεκριμένου κύκλου του προγράμματος και έως και το τέλος Φεβρουαρίου του 2025,

- όσοι έλαβαν ή ευλόγως προσδοκούν ότι θα λάβουν έως 3.000 ευρώ και έκαναν τη σχετική αγορά οχήματος από τις 7-6-2025 και μετά και

- όσοι αποκλείστηκαν πλήρως και δεν προβλέπεται να λάβουν τίποτα ως κρατική επιδότηση για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκει και ο ίδιος μαζί με περίπου 2.000 αποκλεισμένους από την επιδότηση: «Για την τρίτη κατηγορία δεν προβλέπεται κανένα χρηματικό ποσό επιδότησης ούτε για την απόσυρση παλαιού οχήματος και ούτε και για την εγκατάσταση σταθμού φόρτισης σε αντίθεση με τις άλλες δύο».

Και αυτό την ώρα που τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι αιτούντες είχαν σπεύσει να πουλήσουν τα οχήματα που κατείχαν ήδη προκειμένου να λάβουν και το μπόνους απόσυρσης, πολλές φορές σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές από την αξία τους ώστε να επισπεύσουν τη συναλλαγή με στόχο να μην χάσουν τις προθεσμίες.

Οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν τριπλά χαμένοι καθώς έμειναν εκτός της επιδότησης και πούλησαν οχήματα με fast track διαδικασίες, αλλά και επειδή πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να προβούν σε δανεισμό έχοντας τη βεβαιότητα της επιδότησης και πλέον όχι μόνο δεν επιδοτήθηκαν, αλλά τους έμεινε και το δάνειο.

«Υποβάλλοντας την αίτηση δεν έπαιρνες ούτε αριθμό πρωτοκόλλου, πράγμα πρωτάκουστο για δημόσια υπηρεσία. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παρέμενε ανοιχτή και από τη γραμμή βοήθειας μας διαβεβαίωναν ότι μολονότι είχε εξαντληθεί ο προυπολογισμός, εφόσον το πρόγραμμα θα παρατεινόταν μέχρι τις 30 Ιουνίου, θα υπάρξει ενίσχυση της χρηματοδότησης, κάτι που δεν έγινε ποτέ για τις δικές μας περιπτώσεις που είναι περίπου 2.500», σημειώνει.

Σε ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν προσχηματικό το επιχείρημα του υπουργείου περί εξάντλησης των κονδυλίων δεδομένου ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά μέχρι σήμερα και μάλιστα και με αυξημένα κονδύλια.

Κατηγορούν μάλιστα το υπουργείο για «παράνομες και δόλιες ενέργειες» υπογραμμίζοντας ότι «η διατήρηση της πλατφόρμας υποβολής των σχετικών αιτήσεων ανοικτής, χωρίς όμως τη δυνατότητα οριστικής υποβολής αιτήσεων (σσ: κάτι που γινόταν αντιληπτό από τους ανυποψίαστους πολίτες μόνο στο τελευταίο βήμα της σχετικής διαδικασίας), παραπλάνησε χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι βασίστηκαν στις νομικές δεσμεύσεις του Κράτους και της Διοίκησης για τη λήψη της σχετικής επιδότησης και υπέστησαν οικονομική ζημία αφού δεν τους επετράπη ούτε καν να υποβάλουν την αίτησή τους, ενώ ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό κατέδειξε και το πόσο παράνομες και δόλιες είναι οι ενέργειες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού δεν είναι νόμιμη η άρνηση παραλαβής αιτήσεων πολιτών από τη Διοίκηση».

Ο διαχειριστής της σελίδας υπογραμμίζει στο «ethnos.gr» ότι οι πολίτες που εκπροσωπούνται από την ομάδα αισθάνονται απολύτως παραπλανημένοι από το ίδιο το Δημόσιο, ενώ ξεκαθαρίζει πως «δεν ανήκουν στα υψηλά κοινωνικά στρώματα. Μπήκαμε στη διαδικασία αλλαγής αυτοκινήτου με δάνεια, με υποχρεώσεις. Υπολογίζαμε ότι θα αποπληρώσουμε με τις επιδοτήσεις που υποσχέθηκε το κράτος». Τονίζει επίσης πως «είναι απαράδεκτο ένα πρόγραμμα που προωθεί την πράσινη μετάβαση να λειτουργεί τελικά με όρους αρένας».

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε τελικό στάδιο η ομαδοποίηση των αγωγών που θα υποβληθούν μαζικά ανά πενήντα με τους πολίτες που θα προσφύγουν να έχουν φτάσει περίπου τους 400, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και δεύτερο κύμα αγωγών.

Εως και σήμερα παρά τις επιστολές και τα αιτήματά τους δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συναντηθούν με την ηγεσία του υπουργείου, η οποία έχει αφήσει αναπάντητες και τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί τους τελευταίους μήνες για το θέμα αυτό.

Με τι θα ασχοληθεί ο σύμβουλος

Οπως αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο, στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», αλλά και άλλων υφιστάμενων ή νέων πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα «e-Astypalea», «Πράσινα Ταξί» και «Φορτίζω Παντού», προκύπτει άμεση ανάγκη για ανάθεση εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η ανάθεση θα καλύψει διάστημα 24 μηνών και το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες.

Η πρώτη αφορά τον έλεγχο των φακέλων των αιτήσεων που υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι ωφελούμενοι, με εξέταση δικαιολογητικών, κοινωνικών κριτηρίων, στοιχείων ταυτοποίησης οχημάτων και επιλεξιμότητας, καθώς και διαχείριση τροποποιήσεων, παρατάσεων, ενστάσεων και ανακλήσεων.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τη λειτουργία HelpDesk για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους πολίτες σε όλα τα στάδια της αίτησης. Η τρίτη αφορά την ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων, με τακτικές αναβαθμίσεις, συντηρήσεις και αποκατάσταση προβλημάτων, ενώ η τέταρτη ενότητα αφορά τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του υπουργείου για την προετοιμασία εγγράφων, την επεξεργασία αποφάσεων πληρωμής, την αξιολόγηση ενστάσεων και την καταχώρηση στοιχείων στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα.

Όπως επισημαίνεται «οι ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της σύμβασης αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τον έλεγχο 40.000 ηλεκτρονικών φακέλων ωφελουμένων, συνοδευόμενα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγκρισης και καταβολής της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης, για 24 μήνες παροχής υπηρεσιών.

Το «ethnos.gr» απευθύνθηκε στο υπουργείο ζητώντας ενημέρωση τόσο για το πεδίο εργασίας του συμβούλου και το ενδεχόμενο προσθήκης νέων δράσεων πιθανώς για την αντικατάσταση των ταξί ή για το «κοινωνικό leasing», όσο και τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων.

Πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι ο τεχνικός σύμβουλος για την ηλεκτροκίνηση προσλαμβάνεται για να βοηθά το υπουργείο να «τρέχει» σωστά όλες τις δράσεις ηλεκτροκίνησης και όχι ένα συγκεκριμένο έργο. «Στηρίζει στην πράξη τα προγράμματα επιδότησης, τις υποδομές φόρτισης, ώστε να σχεδιάζονται σωστά, να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και να μην κολλάνε στη γραφειοκρατία. Παρέχει καθημερινή τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες, συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και βοηθά το υπουργείο να μετατρέπει τις αποφάσεις σε λειτουργικά προγράμματα που αποδίδουν στην πράξη».

Πηγή: ethnos.gr