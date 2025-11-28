Η Ταϊλάνδη παρουσίασε το σχέδιό της για να μπει στο καλεντάρι της Formula 1 με ένα Grand Prix στην Μπανγκόκ.

Προτείνει μια πίστα δρόμου 5,7 χλμ, η οποία θα στηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, με στόχο να φιλοξενήσει το Thailand Grand Prix για πέντε χρονιές, από το 2028 έως το 2032.

Η Αρχή Αθλητισμού της χώρας τονίζει ότι ένας αγώνας F1 είναι κομμάτι της στρατηγικής για να γίνει η Ταϊλάνδη κόμβος μεγάλων διεθνών διοργανώσεων, να ενισχυθεί ο τουρισμός και να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα.

Στο σχέδιο αναφέρεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έργα σε βασικούς δρόμους, πιθανές μερικές παύσεις λειτουργίας πάρκων στην περιοχή και αλλαγες στα μέσα μεταφοράς, αλλά και τους μικροπωλητές γύρω από την προτεινόμενη διαδρομή, κυρίως πριν από τα αγωνιστικά τριήμερα.

Η διοργάνωση του αγώνα προβλέπεται να γίνει με προϋπολογισμό περίπου 40 δισ. μπατ (1 δισ. ευρώ περίπου), κατανεμημένο στα χρόνια 2028–2032. Το σχέδιο ξεκίνησε επί της προηγούμενης κυβέρνησης και η υποψηφιότητα εγκρίθηκε σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, με τη δέσμευση η χώρα να φιλοξενήσει τον αγώνα για πέντε συνεχόμενες σεζόν, αν ανάψει το πράσινο φως από τη Formula 1.