Διπλή χρυσή διάκριση για τον όμιλο Σαρακάκη στα HR Awards 2025 (pics)

Δύο κορυφαίες Gold διακρίσεις απέσπασε φέτος ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στα HR Awards 2025 της Boussias, τον καταξιωμένο θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι φετινές βραβεύσεις αποτελούν επιστέγασμα της στρατηγικής δέσμευσης του Ομίλου για καινοτομία, δια βίου μάθηση και ενδυνάμωση των ανθρώπων του — αξίες που αποτυπώνονται και στην πρόσφατη πιστοποίησή του ως Great Place to Work® Certified™.

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε με:

Gold Βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Technology for Performance Management” με την υποψηφιότητα “Driving Performance Management from Within - From Goals to Growth”.

Η ανάπτυξη ενός in-house, τεχνολογικά προηγμένου συστήματος διαχείρισης απόδοσης, από την ομάδα Technology & Business Transformation του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σηματοδότησε μια νέα εποχή ευθυγράμμισης, κινητροποίησης, διαφάνειας και ανάπτυξης των ανθρώπων του.

Η πλατφόρμα, που συνδυάζει τα εργαλεία zAppDev, Power BI και Microsoft Active Directory, επιτρέπει real-time ανάλυση δεδομένων, δυναμική στοχοθεσία και αυτοματοποίηση διαδικασιών, ενισχύοντας την κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία εσωτερικής καινοτομίας, που αξιοποίησε εσωτερικούς πόρους και τεχνογνωσία, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με διεθνείς εμπορικές λύσεις. Το σύστημα έχει ήδη ενσωματωθεί σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, βελτιώνοντας τη διαφάνεια στην αξιολόγηση, τη στοχοθεσία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Gold Βραβείο στην κατηγορία “Excellence in Addressing the Expertise Gap” με την υποψηφιότητα “Next-Gen of Commercial Vehicles & Machinery Engineers”, για τη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μετεκπαίδευσης στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θαλάσσης σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένους τεχνικούς στον κλάδο των βαρέων οχημάτων, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέπτυξε το πρόγραμμα “Commercial Vehicles & Machinery Engineer” το οποίο βρίσκεται ήδη στο τρίτο έτος λειτουργίας και έχει ολοκληρώσει δύο εκπαιδευτικούς κύκλους. Το πρόγραμμα παρέχει σε νέους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς πρακτική εκπαίδευση και εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, με πρόσβαση σε τεχνογνωσία κορυφαίων διεθνών brand όπως Volvo, Komatsu και Volvo Penta.

Στόχος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα στην αγορά εργασίας όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την τεχνική κατάρτιση των νέων μηχανικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτές τις δύο διακρίσεις», δηλώνει η Ρένια Κρεμαλή, Group Human Resources Director του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. «Αναδεικνύουν την προσπάθεια και τη δέσμευση ολόκληρης της ομάδας μας να δημιουργεί ένα περιβάλλον, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του. Η πρόσφατη πιστοποίησή μας ως Great Place to Work® Certified™ επιβεβαιώνει ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν αποτελεί απλώς στρατηγική επιλογή, είναι αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων μας δεν αποτελεί απλώς στρατηγική επιλογή, είναι αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας, δεδομένου ότι οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμη του Οργανισμού μας. Η ετήσια διαδικασία αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού μας, η οποία αποτελεί μέρος του ανανεωμένου χαρτοφυλακίου ψηφιακών διαδικασιών μας, στοχεύει στην ευθυγράμμιση ατομικών και εταιρικών στόχων, την κινητροποίηση και την ενδυνάμωση των ανθρώπων μας και αποτελεί τον "οδικό χάρτη” του οργανισμού μας προς ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών και συνεχούς ανάπτυξης».