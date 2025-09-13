Η Kumho Tire βραβεύτηκε με το iFDesign Award

Η Kumho Tire κατέκτησε μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού, το iFDesignAward 2025, για δύο πρωτοποριακές δημιουργίες της: τα μοντέλα ελαστικών “Volume” και “Origami”.

Ο θεσμός iFDesignAward, που ιδρύθηκε το 1954 στη Γερμανία και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως, προσέλκυσε φέτος περισσότερες από 11.000 συμμετοχές από 72 χώρες. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 132 ειδικών αξιολόγησε τα έργα με βάση την πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και βιωσιμότητα.

Τα βραβευμένα ελαστικά της Kumho διακρίθηκαν στην κατηγορία Professional Concept:

• Volume: Ένα ελαστικό νέας γενιάς, το οποίο προσαρμόζει δυναμικά τη δομή και τις λειτουργίες του ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας ευέλικτες, βιώσιμες και «έξυπνες» λύσεις στις απαιτήσεις της μελλοντικής κινητικότητας.

• Origami: Ένα πτυσσόμενο ελαστικό ειδικά σχεδιασμένο για την εξερεύνηση άλλων πλανητών στο διάστημα και την κατασκευή υποδομών σε εξωγήινα περιβάλλοντα. Εμπνευσμένο από την τέχνη του origami, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα μετακίνησης σε ακραίες συνθήκες.

Η ανάπτυξη των ελαστικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος TechnologyOutsourcing της Kumho Tire, με στρατηγικό συνεργάτη το διεθνώς αναγνωρισμένο βιομηχανικό designstudio BKID, γνωστό για την καινοτομία του στη σύζευξη τεχνολογίας, τέχνης και σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού.