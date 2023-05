Πώς βοηθά το Botox στη θεραπεία της ημικρανίας

Το άρθρο υπογράφει η Dr. Μαρία-Ιωάννα Στεφάνου, MD, MSc, Dr.med., Νευρολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Νευρολογικού Ιατρείου Affidea Αθηνών & Περιστερίου, MSc Clinical Neuroscience King’s College London, Ηνωμένο Βασίλειο, Διδάκτωρ Ιατρικής του Eberhard Karls University of Tübingen, Γερμανία.

Η αλλαντική ή αλλιώς βοτουλινική τοξίνη τύπου-Α (Botox®) είναι μια πρωτεΐνη (νευροτοξίνη) που παράγεται από το αναερόβιο βακτήριο Clostridium botulinum και χρησιμοποιείται θεραπευτικά για την αντιμετώπιση πληθώρας οφθαλμολογικών, νευρολογικών και δερματολογικών παθήσεων παγκοσμίως. Σήμερα, η ενδομυϊκή έγχυση της αλλαντικής τοξίνης τύπου-Α (Botox®) είναι ευρέως γνωστή για τις εφαρμογές της στον τομέα της αισθητικής δερματολογίας, με πλέον δημοφιλή την εφαρμογή της στην καταπολέμηση των ρυτίδων έκφρασης.

Στην πραγματικότητα, η χρήση της παρουσιάζει μοναδικά θεραπευτικά οφέλη για την αντιμετώπιση πολλών νευρολογικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας ημικρανίας αλλά και της σπαστικότητας άκρων, της δυστονίας, του ημίσπασμου προσώπου και του συνδρόμου υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης με ολοένα διευρυνόμενο φάσμα εγκεκριμένων ενδείξεων στην κλινική πράξη.

Σχετικά με την εφαρμογή της αλλαντικής τοξίνης τύπου-Α (Botox®) στην ημικρανία, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν επιδημιολογικά δεδομένα από την Ελλάδα, που καταδεικνύουν ότι περίπου 600.000 Έλληνες πάσχουν από ημικρανία, ενώ 100.000 Έλληνες πάσχουν από χρόνια ημικρανία, δηλαδή ημικρανία με τουλάχιστον 15 ημέρες κεφαλαλγίας ανά μήνα και τουλάχιστον 8 εξ αυτών των επεισοδίων να παρουσιάζουν τυπικούς ημικρανικούς χαρακτήρες (φωτοφοβία, φωνοφοβία, αύρα κ.λπ.).1 Χαρακτηριστικό δε είναι, ότι ενώ οι πάσχοντες από κεφαλαλγία στην Ελλάδα παρουσιάζουν μειωμένη λειτουργική ή εργασιακή απόδοση διάρκειας κατά μέσο όρο 2,8 ημέρες τον μήνα (που αντιστοιχεί σε 30,9 εκατομμύρια εργάσιμες ημέρες ετησίως), μόλις 1 στους 5 ασθενείς συμβουλεύεται ειδικούς για την θεραπεία των πονοκεφάλων του, ενώ το 85% των ασθενών δεν λαμβάνει κάποια προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή.2

Η ενδομυϊκά εγχυόμενη αλλαντική τοξίνη τύπου-A (Botox®) αποτελεί μια αποτελεσματική και τεκμηριωμένη θεραπεία, που ήδη από το 2010 έχει λάβει την επίσημη έγκριση του Οργανισμού Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) για την καταπολέμηση της χρόνιας ημικρανίας. Η έγχυση αλλαντικής τοξίνης τύπου-A (Botox®) σε ένα συγκεκριμένο μυ δρα ως ισχυρός αναστολέας της μυϊκής σύσπασης καθώς εμποδίζει την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών στη νευρομυϊκή σύναψη, δηλαδή στη θέση όπου πραγματοποιείται η μετάδοση ερεθισμάτων από το νεύρο στο μυ.

Στα οφέλη της αλλαντικής τοξίνης τύπου-A (Botox®) πέραν της μείωσης των ημερών κεφαλαλγίας ανά μήνα, της μείωσης της διάρκειας και της έντασης κεφαλαλγίας καθώς και της σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, συγκαταλέγονται επίσης η μείωση της χρήσης παυσίπονων και η έλλειψη συστηματικών παρενεργειών, λόγω της τοπικής δράσης της αλλαντικής τοξίνης.

