Στα μπαράζ θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό η Ντουντουνάκη

Η Άννα Ντουντουνάκη θα χρειαστεί να κάνει ακόμα μια κούρσα για να διεκδικήσει την πρόκριση της στον τελικό των 50μ πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ ανδρών/γυναικών στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Σε αγώνα μπαράζ θα διεκδικήσει η Αννα Ντουντουνάκη την πρόκριση στον αυριανό (3/12, 20:00) τελικό των 50μ. πεταλούδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25αρα πισίνα, που άρχισε σήμερα στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μοιράστηκε την όγδοη θέση των ημιτελικών με τη Σλοβένα Νέζα Κλάντσαρ, καθώς αμφότερες τερμάτισαν σε 25.25, κι έτσι θα χρειαστούν μία έξτρα κούρσα για να... λύσουν τις διαφορές τους, με τη νικήτρια να συμπληρώνει την οκτάδα του τελικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ντουντουνάκη είναι η κάτοχος του τίτλου από τη διοργάνωση του 2023, στο Οτοπένι της Ρουμανίας, ενώ στο ίδιο αγώνισμα είχε πάρει μετάλλιο (χάλκινο) και το 2021 στο Καζάν.