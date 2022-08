Έγκυος η Αντζελίκ Κέρμπερ!

Το ανακοίνωσε η ίδια μέσω social media, αλλά δεν φαίνεται να έχει σκοπό να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, παρά τα 34 της χρόνια. Σύμφωνα με την Bild, το πλάνο της είναι να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

«Ήθελα πολύ να παίξω στο US Open, αλλά αποφάσισα ότι το δύο εναντίον ενός δεν είναι δίκαιο», ανέφερε η πολύπειρη Γερμανίδα. «Για τους επόμενους μήνες θα κάνω ένα διάλειμμά από τα ταξίδια σε όλο τον πλανήτη ως παίκτρια, αλλά πιστεύω ότι είναι για τον καλύτερο δυνατό λόγο. Θα μου λείψετε. Η Νέα Υόρκη έχει υπάρξει συχνά σημείο καμπής για μένα και φαίνεται ότι το ίδιο συμβαίνει και φέτος, κατά κάποιο τρόπο. Από την επανέναρξη της καριέρας μου το 2011 μέχρι την κατάκτηση του τίτλου το 2016 και την άνοδο στο Νο.1 του κόσμου. Το US Open θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και μακάρι να σας είχα αποχαιρετήσει στο court πριν την απουσία από το tour για αρκετό καιρό. Το να είμαι επαγγελματίας παίκτρια σημαίνει τα πάντα για μένα, αλλά είμαι ευγνώμων για το νέο μονοπάτι στο οποίο κατευθύνομαι. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι αγχωμένη και ενθουσιασμένη την ίδια στιγμή. Ευχαριστώ για τη διαρκή υποστήριξη, σημαίνει τα πάντα για μένα».

H Kέρμπερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο.52 του κόσμου και έχει κερδίσει 14 τίτλους καριέρας Μεταξύ αυτών, το Australian Open 2016, το US Open 2016 και το Wimbledon 2018.

I really wanted to play the @usopen but eventually I decided that two against one just isn‘t a fair competition 👼🫶🏻🍼❤️ pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR