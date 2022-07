Με ανατροπή στα ημιτελικά του Γκστάαντ ο Μπερετίνι (vid)

Παρότι έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με 1-5 στο τάι μπρέικ του δεύτερου, ο περσινός φιναλίστ του Wimbledon, Νο.15 στον κόσμο, υπέταξε τον 25χρονο Ισπανό (Νο.52) με 3-6, 7-6(5), 6-1, φτάνοντας στην 11η σερί νίκη του.

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος Ιταλός κέρδισε δύο σερί τουρνουά στο χορτάρι (Στουτγκάρδη, Queen's), όμως αναγκάστηκε να αποσύρει λόγω covid τη συμμετοχή του από το Wimbledon.

Για να διευρύνει το σερί του, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του ανεβασμένου Τιμ, κόντρα στον οποίο έχει τρεις νίκες σε πέντε αγώνες. Ο Αυστριακός, πάντως, έχει κερδίσει τη μοναδική τους συνάντηση στο χώμα, το 2018 στο Roland Garros.

Ο άλλος ημιτελικός της διοργάνωσης (ATP 250) θα προκύψει από τα ματς Ρουντ-Μουνάρ και Ράμος-Τζάρι.

Comeback Complete ✅@MattBerrettini comes from a set down to defeat Martinez 4-6 7-6 6-1 in Gstaad#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/vevNrfM4Y7