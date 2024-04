Λονδίνο: Νεκρός 13χρονος από την επίθεση με σπαθί στο σταθμό του μετρό (vid)

Η αστυνομία του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι ένας 13χρονος έχει χάσει τη ζωή του από την επίθεση με σπαθί που εξαπέλυσε άντρας κοντά στον σταθμό Hainault του μετρό στο Redbridge του Essex το πρωί της Τρίτης (30.04.2024).

Σύμφωνα με το Skynews, o 13χρονος ήταν ένας από τους πέντε τραυματίες, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα, προσθέτοντας ότι ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο δράστης συνελήφθη ενώ πρώτα τραυμάτισε 5 ανθρώπους – ανάμεσα τους και ο 13χρονος που κατέληξε στο νοσοκομείο από τα τραύματά του.

Στην ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λονδίνου, Stuart Bell, είπε ότι δύο στελέχη της αστυνομίας εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Είπε ότι χρειάζονται χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στο Twitter φαίνεται ο άνδρας να κυκλοφορεί με το σπαθί από σπίτι σε σπίτι και γύρω του να υπάρχουν ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) μετά από αναφορές για πτώση οχήματος πάνω σε ένα σπίτι στην περιοχή Thurlow Gardens και ότι άνθρωποι είχαν μαχαιρωθεί.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατική επίθεση» ή ως «στοχευμένη επίθεση» αλλά προσπαθεί να εξακριβώσει τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι κάτοικοι είπαν ότι ξύπνησαν από «πολλές φωνές» και είδαν έναν άνδρα «καλυμμένο με αίμα» έξω από τα σπίτια τους.

Πηγή: newsit.gr



🚨BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/VmaNvU1VOZ